面板雙虎2月營收不同調 友達回溫、群創月減14.8%
面板雙虎2月營收出爐，友達（2409）2月合併營收176.9億元，月增14.2%，年減14.9%；群創2月合併營收141億元，月減14.8%，年減22.1%。
友達2月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過755萬片，月增23.2%。中小尺寸面板出貨量約908萬片，月增5.3%；累計友達今年前2月合併營收331.8億元，年減21.6%。
群創2月大尺寸合併出貨量共計659萬片，月減25.8%；中小尺寸合併出貨量共計1,390萬片，月減35.8%；累計今年前2月合併營收307.14億元，年減21.95%。
凌巨2月合併營收4.52億元，月減19.05%，年增0.62%；累計今年前2月合併營收10.11億元，年減14.07%。
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