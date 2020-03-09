面板廠2月營收揭曉 彩晶逆勢年增14.78%

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器及圖形處理器（GPU）訂單，根據外媒報導，謠傳可能性越來越高，英特爾在考量自身產能不足與超微競爭壓力，預計在2021年問市的Xe架構的DG2圖形處理器可能交由台積電6奈米生產，2022年則將採用3奈米製程來生產。

2020-03-09 14:48