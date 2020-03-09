面板廠2月營收揭曉 彩晶逆勢年增14.78%
台系面板廠今（9）日揭曉2月營收，「面板雙虎」友達（2409）及群創（3481）表現兩樣情，友達較元月小幅回溫；群創持續低迷，單月營收創2010年2月以來新低。中小尺寸面板廠部彩晶（6116）及凌巨（8105）相對穩健，其中，彩晶成績不俗，單月合併營收10.11億元，比去年成長達14.78%，為表現最佳面板廠。
友達2月合併營收176.9億元，月增14.2%，年減14.9%；累計前兩個月合併營收331.9億元，年減21.59%。從出貨量來看，友達2月整體大尺寸面板出貨量超過755萬片，月增23.2%；中小尺寸面板出貨量約908萬片，月增5.3%。
群創2月合併營收141億元，月減14.8%，年減22.1%；累計前兩個月合併營收307.14億元，年減21.95%。出貨量來看，群創2月大尺寸合併出貨量659萬片，月減25.8%；中小尺寸合併出貨量1,390萬片，月減35.8%。
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