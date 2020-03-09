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高通成立台灣創新中心 支持在地新創團隊

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
科技部次長許有進（左）與高通台灣區總裁劉思泰（右）。記者李孟珊／攝影
科技部次長許有進（左）與高通台灣區總裁劉思泰（右）。記者李孟珊／攝影

高通今（9）日在台北成立高通台灣創新中心，作為高通台灣創新競賽（Qualcomm Innovate in Taiwan Challenge，QITC）基地，提供新創團隊討論問題、尋求技術支援服務的空間，同時宣布近期開跑的2020年高通創新競賽最新內容。

高通台灣新創中心除了提供新創團隊產品開發、量測、除錯的環境外，未來將舉辦高端科技、新創經營、智慧財產權、專利布局等講座，使高通與新創團隊成員有更多互動。

高通台灣區總裁劉思泰表示，高通去（2019）年舉辦第一屆高通台灣創新競賽，一啟動就有100多個團隊參加，到場的嘉賓都看到新想法新概念都非常令人驚豔（empressive）。

劉思泰表示，所謂台灣新創競賽實驗室跟一般實驗室不太相同，希望新創團隊來這邊討論問題 做一些測試，為這些著想而設計起來的。第二屆的台灣新創競賽已經開跑，此中心的揭幕，更增加與台灣新創的互動交流，加深與台灣的連結。

與去年的台灣創新競賽最大不同是，高通今年與頂尖新創加速器（Techstars）合作，由頂尖新創加速器提供這項比賽的部分贊助。

高通表示，參與競賽過程，參賽者有機會獲得高通的技術支援、智慧財產權的培訓、資金補助（包括1萬美元的入圍獎金、前三名獎金，最多5000美元的專利申請補助等），並且有機會跟高通生態系夥伴合作提高全球能見度。

高通 智慧財產權

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