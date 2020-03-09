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受惠於智慧聯網、邊緣運算效應 竹科去年營收1.09兆元

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

隨著5G網路建置及商轉的需求，加速3D感測應用，擴增實境、自駕車、機器視覺等3D感測元件產量加溫，布局物流、機器視覺、自駕車和手機領域；帶動竹科積體電路產業如IC設計、封裝及其週邊次產業等產值攀升，再加上電腦網通產品受惠於智慧聯網、邊緣運算及新興應用熱潮等效應，竹科2019年營業額較2018年成長 1.5%，達1兆916.46億元。

從各產業成長率來看，以電腦及周邊產業為首，大幅成長73.36%；通訊產業次之，成長34.8%；另生物技術產業成長15.36%，精密機械產業成長7.91%；積體電路產業及光電產業分別減少2.46%及12.35%。又以占比來看，電腦網通產業合計共占比近12%，為近5年來首度超過2位數，顯見竹科產業具多樣化發展性。全球產業走向AIoT生態系的發展策略，ICT廠商及半導體晶片廠商運用既有技術強項發展相關邊緣運算，共同創造AIoT應用生態體系新商機，有助於竹科整體營收。

揮別2019年美中貿易對抗，從關稅、金融一路打到科技戰，全球經濟景氣抵擋不住科技趨勢向前邁進，從全球半導體大廠大增資本支出，顯現國際大廠提前洞悉科技潮流商機，竹科2019年廠商出口額持續暢旺，達1兆1,948.44億元，較去年同期成長17.39%，亦創下近5年新高。另進口額達4,001.43億元，由於晶圓製造大廠先進製程完成試量產後，擴充產能至其他園區，導致對機器設備、電子元件及原材物料進口減少，較去年減少約8.89%。

2019年共新引進40家投資案，投資金額近176.12億元，較2018年成長34.07%，廠商入區狀況持續熱絡，預估3年內可再提供3,800人以上就業機會，創造858億元營業額。生技類占新核准入區廠商37.5%，為15家；而軟硬整合為產業發展趨勢；新廠中，開發軟硬整合產品或服務者計8家，占20%。

重大投資案包括新進廠商美商高通公司竹科設立研發中心，與既有廠商台灣積體電路製造公司竹科擴廠、盟立自動化公司銅鑼園區擴廠、聯嘉光電公司竹南園區擴廠。動土擴廠案計有日計工業公司、台灣生醫材料公司、日本化學材料大廠三化電子材料公司3家；新廠落成案計有台康生技、達邁科技2家。截至2019年12月底已入區登記廠商513家，就業人數15萬2,250人。

竹科管理局因應組織法修正，正式更名為「科技部新竹科學園區管理局」，宣示未來科學園區不再只以工業生產為目的，而是以科學創新及前瞻技術整合發展提昇產業加值為大方向。2020年度以「傳承．創新」為施政主軸，持續優化投資環境，鞏固半導體產業鏈，壯大生技產業聚落，支援產業永續發展，以「傳承」科學園區近40年奠基之產業群聚效應；並精進創新服務激發多元創意，促進國際合作交流及培育產業人才需求，規劃引進多元新創事業，建構竹科成為不斷「創新」的世界級科學園區。

竹科 生技產業 5G

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