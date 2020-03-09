朋億2月營收2.59 億元 月減11.6％

因應3月23日逐筆交易新制將上路，櫃買中心為利各項交易新制運作順暢，以及推廣櫃買市場相關商品，且為了讓櫃買市場投資人能充分掌握台股投資趨勢，自2016年起與證券商合作辦理「櫃買市場投資人講座」，今年已規劃舉辦共計21場次的「2020年度櫃買市場投資人講座」，惟因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，櫃買中心表示，其中原訂於3月份舉辦的場次，改採網路轉播方式辦理，以降低投資人群聚感染的風險。

2020-03-08 22:55