朋億2月營收2.59 億元 月減11.6％
朋億（6613）今（9）日公布今年2月合併營收2.59億元，月減11.6%，年增29.9％。
新冠肺炎疫情影響中國地區延後復工，朋億因客戶訂單遞延使得累計今年前二個月合併營收5.52億元，較去年同期減少26％。
朋億表示，旗下中國地區的蘇州冠博、上海冠禮已於 2 月中陸續復工，並加速提升整體復工率，盡速完成半導體、光電等主要客戶高潔淨度化學品供應與分裝系統設備出貨及工程服務施作進度，帶動2月營收遞出年增率正成長的表現。
朋億認為，短期因受復工延後而使得部分訂單遞延，目前已明顯感受到主要客戶拉貨速度與工程服務施作進度等需求回升，有望隨著整體產能稼動率回升，盡速完成客戶訂單出貨認列，挹注整體營運成長。
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