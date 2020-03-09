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中科去年營收創新高 積體電路佔75.92%

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中部科學工業園區去年度營業額刷新紀錄，達7972.32億元。圖／中
中部科學工業園區去年度營業額刷新紀錄，達7972.32億元。圖／中

因高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，中科去年度營業額刷新紀錄，達7972.32億元，包括營業額、出口額及就業人數均再創歷史新高，其中積體電路產業就佔了所有營收的75.92% ，並較前年成長。

中科整體營業額7972.32億元較前年成長9.98%；出口額4469.94億元，較前年成長28.49%；就業人數也突破5萬人，較前年增加2910人，成長6.07%。

中科管理局指出，就園區主要產業而言，積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增等因素，營業額成長17.59%；光電產業受國際大廠面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退9.85%，惟廠商透過持續研發製造高階化及利基型產品，期能維持產業競爭力。

精密機械產業因設備採購需求減緩，影響廠商接單狀況，營業額衰退11.98%；生物科技產業受惠新進廠商進駐營運及新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長36.75%。

中科去年計引進高科技廠商18家，主要以精密機械14家最多、生物技術3家、園區供應事業1家；投資總金額58.12億元，總計2019年新增投資額(包含增資案)逾360億元。

截至去年12月底，已引進206家國內外高科技廠商(包含42家外商)，計畫投資額逾2兆1,191億元。亮點廠商包括瑞士商台灣托納斯科技，主要研製走心式車床與多軸車床及走心式車床主軸與電動導套；瑞士商柏泰台灣分公司，主要研製高精密螺絲扣件及智慧工廠物流管理系統；友嘉公司主要研製CNC立式及臥式綜合加工中心機、CNC車床、五軸立式加工中心機、智慧製造自動化生產線、龍門加工中心機及臥式搪銑床。

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