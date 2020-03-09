群聯2月營收月增逾二成 公司：客戶未砍單仍穩定下單

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）今（9）日公布2月營運結果，合併營收為40.02億元，較去年同期成長將近48%，也較上月成長20.32%，而累計今年前二個月營收達73.28億元，年增率將近21%。

群聯表示，新冠肺炎雖然造成中國等部分嚴重疫區停工或延遲開工，但因為群聯主要的合作產線均在台灣，不僅2月份營運未遭受大幅影響，反而還因此在全球其它地區提升市占，全球客戶也持續穩定下單，未因疫情而有砍單的情況。

此外，群聯指出，與去年同期比較，2月記憶體模組總出貨量成長超過36%，SSD與eMMC成品總出貨量成長將近72%，而其中PCIe SSD模組成品總出貨量更是成長將近130%，顯示高速儲存PCIe SSD應用市場需求快速上升，因此，PCIe SSD模組成品營收年增率，更是達到超過200%的高成長。

群聯表示，高階工控嵌入式儲存應用部分(Embedded Applications)，與去年同期將較 (YoY)，不僅整體營收維持將近40%的成長率，利潤較高的工控嵌入式相關儲存產品總出貨量更是達到120%的高成長，顯示群聯穩定在全球高階儲存應用市場攻城掠地，市占率也持續提升。