快訊

阿祖履歷表超狂！民國35年真跡曝光 網驚呼：人生勝利組

聽新聞
test
0:00 / 0:00

群聯2月營收月增逾二成 公司：客戶未砍單仍穩定下單

經濟日報 / 張瑞益／台北即時報導
群聯董事長潘健成 本報系資料庫
群聯董事長潘健成 本報系資料庫

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）今（9）日公布2月營運結果，合併營收為40.02億元，較去年同期成長將近48%，也較上月成長20.32%，而累計今年前二個月營收達73.28億元，年增率將近21%。

群聯表示，新冠肺炎雖然造成中國等部分嚴重疫區停工或延遲開工，但因為群聯主要的合作產線均在台灣，不僅2月份營運未遭受大幅影響，反而還因此在全球其它地區提升市占，全球客戶也持續穩定下單，未因疫情而有砍單的情況。

此外，群聯指出，與去年同期比較，2月記憶體模組總出貨量成長超過36%，SSD與eMMC成品總出貨量成長將近72%，而其中PCIe SSD模組成品總出貨量更是成長將近130%，顯示高速儲存PCIe SSD應用市場需求快速上升，因此，PCIe SSD模組成品營收年增率，更是達到超過200%的高成長。

群聯表示，高階工控嵌入式儲存應用部分(Embedded Applications)，與去年同期將較 (YoY)，不僅整體營收維持將近40%的成長率，利潤較高的工控嵌入式相關儲存產品總出貨量更是達到120%的高成長，顯示群聯穩定在全球高階儲存應用市場攻城掠地，市占率也持續提升。

群聯 營收 SSD

延伸閱讀

下游記憶體模組廠獲利 比上游肥

華為又砍單 5G手機鏈遭殃

群聯發重訊 槓外資報告

群聯看下季 將掀拉貨潮

相關新聞

英特爾下單成真？ 外媒指下一代GPU由台積電6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器...

群聯2月營收月增逾二成 公司：客戶未砍單仍穩定下單

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案整合廠商群聯電子（8299）今（9）日公布2月營運結果，合併營收為40.02億元，較去年...

中科去年營收創新高 積體電路佔75.92%

因高效能運算、物聯網需求熱絡與晶圓7奈米製程出貨快速成長，中科去年度營業額刷新紀錄，達7972.32億元，包括營業額、出...

面板下半年拉貨 聚焦終端需求

邁入3月，由於65吋（含）以下面板供給持續緊俏，價格維持上漲態勢，友達（2409）、群創（3481）等台系面板廠獲利有撐。

TWS蓬勃 藍牙3傑淡季不淡

法人看好真無線藍牙耳機（TWS）市場，買氣受疫情所拖累，相較於智慧型手機衰退的幅度可望來得較少，故看好台廠當中的康控-KY（4943）、美律（2439）與瑞昱（2379）營運淡季不淡。

5G iPhone傳延至10月亮相

新冠肺炎肆虐，儘管中國大陸官方宣布復工率逐步上升，但陸媒引述上游供應鏈消息，預估蘋果原訂今年9月發表的5G iPhone，將延遲至10月才發布；低價的iPhone 9量產時間也將延後。對此，鴻海與和碩皆表示，不對單一產品及客戶評論。

英特爾新架構GPU 傳採台積6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器及圖形處理器（GPU）訂單，根據外媒報導，謠傳可能性越來越高，英特爾在考量自身產能不足與超微競爭壓力，預計在2021年問市的Xe架構的DG2圖形處理器可能交由台積電6奈米生產，2022年則將採用3奈米製程來生產。

亞翔去年獲利創4年低 每股賺2.21元

工業機電系統整合工程廠亞翔去年歸屬母公司淨利新台幣4.99億元，創4年新低，每股純益約2.21元

聯發科受疫情與競爭影響 日系外資下修目標價

日系外資認為，新冠肺炎疫情及同業高通削價競爭，將影響手機晶片廠聯發科今年5G晶片出貨量及平均售價，調降目標價至465元，...

DRAM第2季合約價看漲 伺服器記憶體估2成

動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市調機構集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望走揚；其中，又以伺服器記憶體漲...

外資變現壓力大 專挑權值股提款

外資上周賣超台股548.15億元，由計今年來賣超台股2,274億元，外資變現壓力下，權值股、金融股淪為外資主要提款機，統...

憂庫存風險 亞系外資降台積電目標價

亞系外資表示，全球智慧型手機今年出貨預估下修及第2季庫存升高風險，恐導致今明年半導體企業獲利下修4%至20%、2%至9%...

熱門新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

中華電499雙飽資費 今年確定告終

AirPods要推平價版 台鏈振奮

面板急速漲價 旺到Q2

國際油價戲劇性崩跌 台塑化恐重演單季大虧百億慘況？

尷尬！ 64.6%民眾不會為「振興抵用券」使用國旅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。