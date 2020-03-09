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台積電收305.5元 市值一口氣蒸發2,463億失守8兆元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）開低震盪，雖一度縮小跌幅，可惜仍是不敵賣壓，收在今（9）日最低的305.5元，下跌9.5元，跌幅3.01%，成交87,466張，單日市值一口氣蒸發2,463.38億元，市值失守8兆元，下滑至7兆9,217億元。

台股今日開低走低，終場收在最低的10,977.64點，萬一大關及年線雙雙失守，台積電也是開低震盪收最低，台積電ADR上周五收跌1.18%，外資上周賣超台積電71,977張，今日以307.5元開低，盤中雖企圖力守8兆元市值，可惜不敵賣壓，終場收在305.5元，創下去年12月以來的新低價位。

台積電2月營收還未公布，法人預估可能小幅下滑，但第1季財測目標不變，預估第2季從小幅成長下修至季減4~5%，台積電2月營收預計在10日公布。

亞系外資最新亞太半導體（記憶體除外）報告點名調降半導體公司目標價，包括台積電、聯發科、日月光投控、穩懋、全新、聯詠等6家公司，都遭下修目標價；台積電重申買進評等但目標價由397元降至369元。

台積電

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