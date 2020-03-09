台積電8兆市值保衛戰 打得辛苦

台股今(9)日重挫，一度下探至10,998.23點，台積電(2330)早盤以307.5元開低，一度下滑至305.5元，市值失守8兆元，下滑至7兆9,217億元，在低接買盤進場下，近午盤時一度拉升至310元，午盤過後跌幅再擴大至2.2%，8兆市值保衛戰打得辛苦。

台積電ADR上周五收跌1.18%，統計外資上周賣超台積電71,977張，台股今日開低走低，盤中一度重挫逾300點，台積電以下跌7.5元開出，市值一口氣縮水1,944.78億元，寫下今年來新低價，盤中在賣壓急湧下，一度下探至305.5元，下跌9.5元。

台積電2月營收還未公布，法人預估可能小幅下滑，但第1季財測目標不變，預估第2季從小幅成長下修至季減4~5%；外資近期持續賣超台積電，上周五賣超34,757張，合計上周賣超71,977張，居個股全周賣超第二大。