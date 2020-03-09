鴻海校園徵才新鮮人4.5萬起 首度線上率先召開

鴻海科技集團今日發布新聞稿提到，2020 年校園徵才，首次以線上方式搶先起跑，瞄準三大未來產業，電動車 (EV)、數位健康(Digital Health)、機器人(Robotics)，祭百萬年薪爭取人才，更提供創下台 灣企業先例的「0 到 6 歲公司養」，讓員工未來家庭規劃無後顧之憂。竭誠歡迎懷抱夢想與熱情 的新世代年輕人才加入，在鴻海這個世界舞台上，創造價值、實現夢想。

鴻海因應新冠肺炎疫情，為不影響同學職涯規劃，瞄準應屆畢業生求職需求，鴻海今年搶先以 線上徵才方式起跑，透過校園發送 QR Code 線上填寫簡歷，即可參加 3 月 9 日至 4 月 30 日間舉 辦的抽獎活動，期間將抽出兩部任天堂 Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷同時獲得抽獎機會。

鴻海已揭櫫集團三大未來產業方向，同時強化投資三大關鍵核心技術:人工智慧(AI)、半導體(Semiconductor)、下世代行動通訊技術。因此 2020 年徵才對象鎖定這三大產業以及三大核 心技術所極需的專業領域優秀人才。另外，包含數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、自動化等領域，也是集團長期重點徵才對象。

鴻海表示，為了讓同仁能在個人職場盡情發揮，勇於挑戰自我，公司在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。此外，集團也對加 入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應 的報酬。

鴻海也說，員工生活健康方面，全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供 運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關。集團透過個人穿戴式裝 置、廠區健康 ATM 以及 H2U 健康銀行、H2U LiFE 網路平台，建構一套健康互聯網，輔以各項 健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位地照護同仁的身心健康。

針對員工眷屬方面，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年 1 月 22 日 宣布，鴻海法人旗下員工將加碼 0 到 3 歲的育兒獎勵金擴大到 6 歲(含未滿 7 歲)，只要符合條 件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到 1.5 萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長 到滿 7 歲為止。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提 供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈 活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。

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