疫情恐衝擊Q2訂單 亞系外資調降台積電等6家目標價

半導體產業第1季雖受新冠肺炎疫情影響有限，但連鎖反應下恐衝擊第2季訂單動能，亞系外資點名調降半導體公司目標價，包括台積電（2330）聯發科、日月光投控、穩懋、全新、聯詠等6家公司，都遭下修目標價；台積電重申買進評等但目標價由397元降至369元。

亞系外資最最新亞太半導體（記憶體除外）報告表示，長線包括5G、數據中心等仍然看好，但受到疫情的影響，科技產業恐仍將面臨獲利衰退的考驗，全面調降半導體目標價，但多數維持原評等，僅全新評等由原先持有降至減碼，目標價由104元調降至87元。

其餘半導體部分，台積電重申買進評等，目標價由397元降至369元；聯發科重申買進評等，目標價由500元降至437元；日月光重申買進評等，目標價由89元降至83元；穩懋重申持有評等，目標價由321元降至292元；聯詠重申持有評等，目標價由200元降至193元。

亞系外資指出，半導體產業第1季受疫情的影響有限，主因生產交貨期較長，且客戶對砍單與否仍在觀望，但在疫情延燒下連鎖反應也將會往上衝擊到上游半導體，第2季訂單動能恐將減弱，主因終端需求恐較預期低，加上供應鏈庫存增加的影響。

亞系外資看好台積電將受惠於新科技趨勢，另外，高效能運算需求將可以彌補智慧手機需求下滑的部分影響，重申買進評等，但目標價由397元調降到369元。

亞系外資表示，全新風險升高，決定調降評等，由持有降至減碼，目標價由104元降到87元；穩懋今年在功率放大器（PA）及垂直共振腔面射雷射（VCSEL）需求恐趨緩，重申持有評等，目標價由321元調降至292元。

亞系外資認為，在面板供應鏈復工進展延後下，恐將影響AMOLED（有機發光二極體）面板驅動IC的需求，重申聯詠持有評等，目標價由200元下修至193元。