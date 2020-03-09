快訊

防你多買！日藥妝店賣口罩奇招 1件原價、第2件飆天價

鴻海校園徵才開跑 祭百萬年薪爭取人才

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

鴻海科技集團2020年校園徵才，首次以線上方式搶先起跑，瞄準三大未來產業，電動車 (EV)、數位健康(Digital Health)、機器人(Robotics)，祭百萬年薪爭取人才，更提供創下台灣企業先例的「0 到 6 歲公司養」，讓員工未來家庭規劃無後顧之憂。竭誠歡迎懷抱夢想與熱情的新世代年輕人才加入，在鴻海這個世界舞台上創造價值、實現夢想。

因應新冠肺炎疫情,為不影響同學職涯規劃，瞄準應屆畢業生求職需求，鴻海今年搶先以線上徵才方式起跑，透過校園發送 QR Code 線上填寫簡歷，即可參加 3 月 9 日至 4 月 30 日間舉 辦的抽獎活動，期間將抽出兩部任天堂 Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷同時獲得抽獎機會。

鴻海已揭櫫集團三大未來產業方向，同時強化投資三大關鍵核心技術：人工智慧(AI)、半導體(Semiconductor)、下世代行動通訊技術。因此 2020 年徵才對象鎖定這三大產業以及三大核心技術所極需的專業領域優秀人才。另外，包含數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、 自動化等領域,也是集團長期重點徵才對象。

為了讓同仁能在個人職場盡情發揮，勇於挑戰自我，公司在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。此外，集團也對加 入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

員工生活健康方面，全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關。集團透過個人穿戴式裝置、廠區健康 ATM 以及 H2U 健康銀行、H2U LiFE 網路平台，建構一套健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位地照護同仁的身心健康。

針對員工眷屬方面，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年 1 月 22 日 宣布，鴻海法人旗下員工將加碼 0 到 3 歲的育兒獎勵金擴大到 6 歲(含未滿 7 歲)，只要符合條 件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到 1.5 萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長 到滿 7 歲為止。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。

鴻海 徵才 食安

延伸閱讀

鴻海澄清外媒報導 早盤股價開低失守80元關卡

鴻海駁斥外媒 澄清無全年營業利益年減39％

換物新經濟！她想拿房換股票 還盼大衣換賓士

鴻海防疫 採分批上班

相關新聞

英特爾下單成真？ 外媒指下一代GPU由台積電6奈米生產

一直為產能不足所苦英特爾，先前法人圈及業界傳聞台積電（2330）繼取得英特爾晶片組及網通晶片後，未來有可能再獲中央處理器...

鴻海駁斥外媒 澄清無全年營業利益年減39％

日本經濟新聞（Nikkie Asian Review）報導鴻海（2317）全年營業利益將年減39％，對此，鴻海駁斥，該新...

亞翔去年獲利創4年低 每股賺2.21元

工業機電系統整合工程廠亞翔去年歸屬母公司淨利新台幣4.99億元，創4年新低，每股純益約2.21元

聯發科受疫情與競爭影響 日系外資下修目標價

日系外資認為，新冠肺炎疫情及同業高通削價競爭，將影響手機晶片廠聯發科今年5G晶片出貨量及平均售價，調降目標價至465元，...

DRAM第2季合約價看漲 伺服器記憶體估2成

動態隨機存取記憶體（DRAM）市場供不應求，市調機構集邦科技預期，第2季DRAM合約價可望走揚；其中，又以伺服器記憶體漲...

外資變現壓力大 專挑權值股提款

外資上周賣超台股548.15億元，由計今年來賣超台股2,274億元，外資變現壓力下，權值股、金融股淪為外資主要提款機，統...

憂庫存風險 亞系外資降台積電目標價

亞系外資表示，全球智慧型手機今年出貨預估下修及第2季庫存升高風險，恐導致今明年半導體企業獲利下修4%至20%、2%至9%...

東捷資訊2月營收增逾21% 布局智慧工廠應用

東元集團旗下資訊服務商東捷資訊今天公布2020年2月營收新台幣5626.9萬元，年增21.29%，連續3個月成長雙位數百...

台積電股價創3個月低 市值跌破8兆元

新冠肺炎疫情擴大，市場恐慌氣氛升高，重創國際股市，台股指數重挫逾200點，台積電股價表現疲弱，一度達新台幣307元，創3...

科技防疫需求大增 國泰網路資安ETF募集上市

自2月起延燒全球的新冠肺炎疫情，不只影響經濟，也使遠距上班上課需求提早啟動、遠端連線作業增加新科技設備需求，同時，網路安...

威潤攜手信驊與勝捷 組大聯盟搶車載視訊商機

威潤科技攜手信驊、勝捷共組大聯盟，將以軟硬通吃的營運模式，同時角逐北美、日本前裝（OE）及後裝（AM）車載視訊市場的龍頭...

三大記憶體Q2合約價 喊漲

新冠肺炎疫情擴散使得宅經濟發燒，帶動各大資料中心擴大建置規模，推升伺服器記憶體需求轉強，加上5G手機推陳出新，以及三星、SK海力士和美光等主要供應商庫存下滑等因素催動，第2季DRAM、NAND Flash、NOR Flash等三大記憶體行情看漲，助攻南亞科、華邦電、旺宏、威剛、群聯等台廠營運。

熱門新聞

六福客棧5月底熄燈 推住房買一送一

為何收入越高的人信用卡越多？ 內行網友指1關鍵功能

「感謝有你們」民眾寄感謝卡致敬 東台精機感動：這是第一次

AirPods要推平價版 台鏈振奮

面板急速漲價 旺到Q2

口罩國家隊幕後推手是他 經濟部最強歐吉桑沈榮津

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。