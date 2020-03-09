鴻海校園徵才開跑 祭百萬年薪爭取人才

鴻海科技集團2020年校園徵才，首次以線上方式搶先起跑，瞄準三大未來產業，電動車 (EV)、數位健康(Digital Health)、機器人(Robotics)，祭百萬年薪爭取人才，更提供創下台灣企業先例的「0 到 6 歲公司養」，讓員工未來家庭規劃無後顧之憂。竭誠歡迎懷抱夢想與熱情的新世代年輕人才加入，在鴻海這個世界舞台上創造價值、實現夢想。

因應新冠肺炎疫情,為不影響同學職涯規劃，瞄準應屆畢業生求職需求，鴻海今年搶先以線上徵才方式起跑，透過校園發送 QR Code 線上填寫簡歷，即可參加 3 月 9 日至 4 月 30 日間舉 辦的抽獎活動，期間將抽出兩部任天堂 Switch Lite，讓同學輕鬆投簡歷同時獲得抽獎機會。

鴻海已揭櫫集團三大未來產業方向，同時強化投資三大關鍵核心技術：人工智慧(AI)、半導體(Semiconductor)、下世代行動通訊技術。因此 2020 年徵才對象鎖定這三大產業以及三大核心技術所極需的專業領域優秀人才。另外，包含數據分析、物聯網、8K、雲運算、邊緣運算、 自動化等領域,也是集團長期重點徵才對象。

為了讓同仁能在個人職場盡情發揮，勇於挑戰自我，公司在健康與福利方面同時有一系列完整規劃，首先是優渥的薪資待遇，新進大學畢業生起薪 4.5 萬元以上，碩士畢業生起薪 5.2 萬元以上，博士畢業生起薪 6 萬元以上，鼓勵優秀人才加入並挑戰百萬以上年薪。此外，集團也對加 入公司的優秀人才，提供優渥的分紅獎金與績效獎金制度，希望讓有能力的同仁，獲得相對應的報酬。

員工生活健康方面，全球各主要廠區內皆設有健康生活館，由專業教練及物理治療師提供運動諮詢及建議，更斥資打造食安實驗室，為同仁的食安嚴格把關。集團透過個人穿戴式裝置、廠區健康 ATM 以及 H2U 健康銀行、H2U LiFE 網路平台，建構一套健康互聯網，輔以各項健康篩檢、醫療諮詢與保健方案，全方位地照護同仁的身心健康。

針對員工眷屬方面，透過「鴻海人健康照護網」計劃照護鴻海人的下一代，今年 1 月 22 日 宣布，鴻海法人旗下員工將加碼 0 到 3 歲的育兒獎勵金擴大到 6 歲(含未滿 7 歲)，只要符合條 件的員工，在寶寶呱呱墜地之後，每個月可以領到 1.5 萬元，讓公司一路協助每位鴻海寶寶成長 到滿 7 歲為止。

除了員工、眷屬照護之外，鴻海辦理各類專業、管理、通識課程及一系列的講堂活動，提供完善培訓機制及職涯發展機會，並針對三大產業及三大核心技術提供充分培訓，透過多元靈活的戰略培訓計劃，讓每個人能在數位化浪潮中茁壯成長為新世代領導者。