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外資變現壓力大 專挑權值股提款
外資上周賣超台股548.15億元，由計今年來賣超台股2,274億元，外資變現壓力下，權值股、金融股淪為外資主要提款機，統計上周外資賣超逾1萬張個股達32家，以權值股、金融股、傳產龍頭股為主，上周外資賣超最多個股為聯電，賣超73,837張，台積電（2330）為第二大，外資上周賣超達71,977張。
外資持續從台股提款，統計上周賣超逾2萬張公司依序是聯電、台積電、國泰金、中信金、群創、友達、新光金、光寶科、仁寶、和碩、第一金、鴻海等。
上周外資賣超逾萬張的還有中壽、合庫金、開發金、富邦金、長榮航、亞泥、兆豐金、臺企銀、南亞科、永豐金、日月光投控、台新金、華南金、廣達、寶成、統一、英業達、國巨、元大金、緯創。
至於買超的標的則是各有題材，包括低基期、防疫概念股等，統計上周買超前12大個股依序是金像電、晶電、欣興、台虹、宏達電、正隆、中石化、榮成、和桐、和鑫、聯發科、定穎；另外中鴻、國產、國光生、彩晶、神隆、東和鋼鐵、宏捷科、穩懋、光罩、嘉聯益也有3,000~4,000張以上的買超。
台股今日開低走低，盤中失守年線，一度下探至10,998.23點，大跌逾300點，外資持續提現個股走弱，台積電開低走低，早盤以307.5元開低，一度下滑至305.5元，盤中跌幅2.69%，台積電跌勢重，加重大盤跌勢。
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