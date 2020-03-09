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科技防疫需求大增 國泰網路資安ETF募集上市

經濟日報 / 記者高瑜君／台北即時報導
國泰網路資安ETF追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，涵蓋全球7個國家、48家最為頂尖的安全防護、軟體及服務公司。資料來源：NASDAQ Indices，國泰投信整理。
國泰網路資安ETF追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，涵蓋全球7個國家、48家最為頂尖的安全防護、軟體及服務公司。資料來源：NASDAQ Indices，國泰投信整理。

自2月起延燒全球的新冠肺炎疫情，不只影響經濟，也使遠距上班上課需求提早啟動、遠端連線作業增加新科技設備需求，同時，網路安全及資料保護等資安防護需求重要性也大增，使得資安相關行業成為這波「抗疫」下最受惠的產業之一，國泰網路資安ETF（00875）推出，成為「科技防疫」概念下最夯的標的。

根據美國網路安全公司Cybersecurity Ventures報告指出，預計2017年至2021年以前，全球資安產品及服務預估累計支出將超過一兆美元，同時，每年更將以12％至15％速度成長。

網路資安將成為近年最受矚目且成長最快速的投資新藍海，國泰網路資安ETF（00875）基金經理人游日傑提到，比起一般真實世界當中的病毒，惡意軟體的滲透可說是防不慎防，因此在生活防疫之餘，科技防毒同樣是刻不容緩的。

這波疫情突顯出雲端、資料需求加大，AI、5G及半導體等產業同步受惠，民眾在家使用筆記型電腦、平板與手機等移動裝置，以及通訊軟體就能處理工作、上課、購物、訂餐等等，只要有網路就能完成需許多事，卻也使資料被竊的風險提高，而且未來5G的速度是4G的十倍，被駭客攻擊的風險也是倍增，防駭將成為全球關注且長期不退燒的新議題。

國泰網路資安ETF追蹤「納斯達克ISE全球網路資安指數」，涵蓋全球7個國家、48家最為頂尖的安全防護、軟體及服務公司，而且這些公司在台股中是買不到的。

游日傑表示，國泰網路資安ETF成功補足台股中買不到的防駭概念股，投資人可透過指數化工具，網羅全球最頂尖資安公司，非常適合重視隱私、想投資趨勢、欲擴大投資範疇以及追求投資高效率的投資人。

國泰投信看好防駭需求大趨勢，推出亞洲首檔「科技防疫」概念的資安ETF（00875），是新科技時代必備的新科技投資趨勢，將於3月9日開始募集，並預計於3月30日掛牌，防堵駭客，鎖定資安ETF，在物聯網時代下掌握投資新契機。

資安 ETF 國泰

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