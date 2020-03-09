鴻海駁斥外媒 澄清無全年營業利益年減39％

日本經濟新聞（Nikkie Asian Review）報導鴻海（2317）全年營業利益將年減39％，對此，鴻海駁斥，該新聞引用的高盛報告內文並無鴻海全年營業利益年減39%的內容，亦無提及年度營業利益損失18億美元。

鴻海今（9）日一早發出聲明，針對日本經濟新聞（Nikkie Asian Review）3月8日報導有關集團全年營業利益將年減39％相關說明。

鴻海指出，該新聞所引用的高盛（Goldman Sachs）報告中，其內文並無鴻海全年營業利益年減39%的內容，亦無提及年度營業利益損失18億美元，該報告僅於表格中，預估本公司第一季營業利益年減39%。

鴻海表示，有關本公司2020全年度以及第一季度營運概況，已於本月3日線上法說會上揭露。

此外，日經引用資訊錯誤之報導，公司特此嚴正澄清，也籲請外界勿信此錯誤報導。