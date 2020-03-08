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威潤攜手信驊 與勝捷光電合組車載視訊解決方案大聯盟

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

威潤（6465）公布，與伺服器管理晶片供應商信驊科技（5274）、汽車影像產品製造商勝捷光電三方共組大聯盟，合力建構車載視訊（Video Telematics）解決方案，期以軟硬通吃的營運模式，搶攻北美、日本前裝及後裝車載視訊市場。

此次結盟包括結合威潤在衛星定位監控產品的技術能量、品牌及通路優勢；信驊的Cupola360多影像拼接處理技術、與勝捷光電的影像光學技術及系統整合能力，透過資源的整合發揮最大綜效，共創三贏。威潤表示，此次推動的大聯盟成員除了信驊及勝捷，也正積極與國內某大光電集團的系統部門洽談策略聯盟，計畫結合該集團在車隊管理軟體、AI及雲端的技術，打造最先進的整體解決方案。

威潤表示，大聯盟將優先鎖定北美及日本市場，目前與信驊、勝捷已針對日本保險公司車載視訊專案展開合作。除了保險公司需求外，未來也會因應物流車隊管理、自用小客車管理等不同應用需求開發相關車載視訊解決方案，且不排除與大聯盟成員共同於北美市場成立專攻車載視訊解決方案的新創公司，擴大爭取商機。

威潤指出，車載視訊為未來公司發展重點，將持續與外部擁有專精技術的公司，建立長期策略夥伴關係，逐步壯大車載視訊大聯盟的規模，競逐北美、日本前裝及後裝車載視訊市場的龍頭地位，目標成為全球最大車載視訊解決方案供應商。

據市場研究機構Reportlinker調查報告指出，2018年至2022年，全球車載資通訊（Telematics）市場預計將以18％的年複合成長率增長。其中，車載視訊將對市場發展帶來正向的影響，對於營業額及利潤的提升有顯著的效果，也是驅動市場成長的重要動能。調研公司Technavio另一項報告指出，隨著越來越多人使用車載視訊技術，全球車載視訊市場預計至2023年將以每年23%的成長率成長。

信驊 光電

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