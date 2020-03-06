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OPPO全球發表會 邀請男星瑞德曼擔任品牌大使

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導
OPPO宣布邀請曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角的英國演員瑞德曼（Eddie Redmayne）擔任OPPO全球品牌大使。OPPO提供
OPPO宣布邀請曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角的英國演員瑞德曼（Eddie Redmayne）擔任OPPO全球品牌大使。OPPO提供

OPPO今（6）日舉行全球發表會，會中推出包含Find X2 Pro藍寶堅尼版在內等三款Find X2系列5G旗艦手機，並宣布邀請曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角的英國演員瑞德曼（Eddie Redmayne）擔任OPPO全球品牌大使。

此外，OPPO也同步發表旗下首款智慧手表OPPO Watch與5G CPE產品OPPO 5G CPE Omni，並宣布「OPPO 5G登陸行動」將新增了11家來自全球的電信商合作夥伴。

OPPO副總裁暨全球行銷總裁沈義人表示，Find X2系列的推出，展現了OPPO耕耘高階市場的決心和能力，而多終端產品的發表，將能更完善的滿足高階市場對於融合產品生態的需求。2020年是5G普及的元年，OPPO希望與全球合作夥伴一同推動5G的普及，從人們的日常生活出發，為全球用戶提供多終端、跨場景的智慧服務。

OPPO首款智慧手表OPPO Watch支援eSIM並支援獨立通訊和上網功能，能夠為用戶監測運動健康數據，同時更搭載了獨家研發的Watch VOOC閃充技術與雙引擎動力續航。至於OPPO 5G CPE Omni，將在歐洲與亞太市場上市，預計今年於中國市場搶先推出。

OPPO表示，為加速提供更多便利創新的5G服務與體驗，OPPO宣布「OPPO 5G登陸行動」將新增11家來自全球各地的頂尖電信商合作夥伴，使目前與OPPO展開5G合作的電信商數量已超過30家。而隨著OPPO 5G CPE、智慧手表等智慧產品的陸續推出，OPPO旗下5G產品將更一步進入超過10個市場，未來三年OPPO將投入500億人民幣研發費用，在萬物互融時代持續打造更極致的科技產品，與產業鏈合作夥伴深耕高階市場。

OPPO 5G

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