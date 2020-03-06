裕隆攜手鴻海進軍汽車整車研發設計 今完成簽約

裕隆集團（2201）與鴻海（2317）6日攜手推動台灣產業轉型升級發展，舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務。

嚴陳莉蓮表示：「鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。」

劉揚偉也說明合作想法：「我們很高興有機會可以和裕隆合作，補足集團在整車設計的能力，過去在資通訊產業領域，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式獲得不錯的成果，未來希望透過這樣的營運模式服務我們在車輛領域的客戶。投資台灣產業、扎根在地技術，是過去四十多年來集團不斷推動的目標，也希望藉此次合作延續台灣的車輛技術研發能力。」

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51%、裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%。雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，讓客戶有優質車輛產品。