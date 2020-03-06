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科技業缺女生 七大工業國平均只占30％

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

三八婦女節即將到來，資誠聯合會計師事務所今（6）日發布《2020全球女性工作指數報告》，內容指出，即便是在已開發的美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利及日本等七大工業國（G7）當中，科技業女性從業者仍然偏少，平均只有30％為女性勞動力，企業必須透過人才技能提升技能和其他培訓計劃，來改善科技業女性的就業機會。

根據資誠所編製「女性科技工作指數」，觀察G7國家的科技業的性別比例和性別平等程度，加拿大是G7中表現最好的國家，法國位居第二，美國位居第三，英國則排名第五。

若就總體OECD國家來看，冰島和瑞典連續第五年排名前兩位，斯洛維尼亞排名第三。捷克指數的排名成長幅度最大，從第23位上升到第19位，美國排名從2017年的第22位上升到2018年的第20位。

報告指出，英國的表現超過OECD的平均水平，在G7名次僅次於加拿大，但自2000年以來，英國排名第17位，名次幾乎沒有改變。愛沙尼亞和愛爾蘭今年排名降幅最大，各下降四個名次，主要是由於愛沙尼亞女性全職就業率下降，以及愛爾蘭性別薪資差距擴大。

資誠多元與共融負責會計師徐麗珍表示，儘管OECD各國的女性就業都有些進展，但改善的速度仍然很慢，若能增進女性勞動參與率，對GDP成長的幫助很大，企業和政府需要共同努力，並確保公平和同等的薪酬結構。

報告指出，人工智慧、機器人、無人機和自駕車等新科技可以取代女性的工作，但也可以創造新的工作，女性因新科技增加的工作機會，在不同國家和不同產業的分佈有明顯差異。

譬如健康和社會照護產業方面，女性的就業率就因應科技發展而增加；然而在批發、零售貿易和製造業方面，女性的就業率則因為自動化而將減少；資誠指出，全球超過一半的勞工認為，自動化將在未來十年內發生重大變化，或導致他們的工作不符合時勢所趨。

資誠人資長林瓊瀛表示，在數位浪潮下，政府和企業必須協助勞工來適應科技對工作帶來的變革，包括提升數位技能計畫和STEM（科學、技術、工程、數學）培訓計畫，並提供學習軟技能(soft skills)的機會，例如創造力、問題解決能力和靈活性，透過適當的協助，包括女性在內，所有人都可因科技和自動化提升生產力而受益。

資誠 英國 科技業

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