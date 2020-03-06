鴻海裕隆簽署合資協議 攜手推動台灣產業轉型升級發展

台灣主要汽車集團-裕隆集團與全球資通訊產業龍頭-鴻海科技集團日前宣布簽署策略合作協議，聯盟推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系。今（6）日雙方進一步舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海科技集團劉揚偉董事長、裕隆集團嚴陳莉蓮執行長、華創車電技術中心陳國榮董事長共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。

秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，未來鴻海與裕隆設立的合資公司由雙方共組經營團隊，集結裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才，共同發展汽車產業的創新模式。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「我們很高興有機會可以和裕隆合作，補足集團在整車設計的能力，過去在資通訊產業領域，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式獲得不錯的成果，未來希望透過這樣的營運模式服務我們在車輛領域的客戶。投資台灣產業、扎根在地技術，是過去四十多年來集團不斷推動的目標，也希望藉此次合作延續台灣的車輛技術研發能力。」

裕隆集團嚴陳莉蓮執行長表示：「鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。」