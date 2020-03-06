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真的要搞電動車 鴻海、裕隆簽署合資協議設立公司

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
左起為華創車電董事長陳國榮、 裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、 鴻海集團董事長劉揚偉、總財務長 黃秋蓮。（裕隆提供）
左起為華創車電董事長陳國榮、 裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、 鴻海集團董事長劉揚偉、總財務長 黃秋蓮。（裕隆提供）

台灣主要汽車集團-裕隆集團（2201）與全球資通訊產業龍頭-鴻海科技集團（2317）在2月7日宣布簽署策略合作協議，聯盟推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系後，今（6）日，雙方進一步舉辦合資協議書簽約儀式，由鴻海科技集團董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮共同簽署，後續將成立籌備處，並加速公司籌設與研發計畫，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。

鴻海上周才剛剛宣示將在明年推出第一台電動車，預期與華創合資的新公司將成為鴻海在新能源車時代全新業務的重要技術來源，華創已有納智捷電動車的經驗，未來鴻海集團在電動車的開發與推動將更加具體，除此之外，裕隆集團也有機會因為開發計畫擴展代工業務。

原本裕隆與鴻海的正式簽約計畫舉行公開記者會，因為此次新冠肺炎疫情，轉為不公開簽約，在今日的簽約後，接下來會先籌組籌備處持續推動公司籌設與研發計畫，後續公司成立後，根據產品發展計畫，再在適當的時機公開說明。

裕隆公司表示，秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，未來鴻海與裕隆設立的合資公司由雙方共組經營團隊，集結裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才，共同發展汽車產業的創新模式。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示：「我們很高興有機會可以和裕隆合作，補足集團在整車設計的能力，過去在資通訊產業領域，鴻海獨創的一站式整體解決方案模式獲得不錯的成果，未來希望透過這樣的營運模式服務我們在車輛領域的客戶。投資台灣產業、扎根在地技術，是過去四十多年來集團不斷推動的目標，也希望藉此次合作延續台灣的車輛技術研發能力。」

裕隆集團嚴陳莉蓮執行長表示：「鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。」

未來的新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務，包括整車設計開發集成、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51%、裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49%。雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，讓客戶有優質車輛產品。而透過標準化、共用化的模式，未來這個平台，也將廣邀供應鏈合作夥伴加入，不僅擴大出海口，豐富產業生態系。

裕隆集團 鴻海

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