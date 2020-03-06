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本周三王不同調！外資提款下 台積電獨憔悴

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

美股大震盪，牽動台股本周表現，今(6)日收在11,321.81點，周線驚險翻紅，本周上漲29.64點，漲幅0.26%，向為台股撐盤要角的台積電(2330)卻在外資賣超壓力下，表現不如大盤，今日收在315元，周跌幅0.32%，今日遭外資賣超34,757張，高居賣超個股冠軍，也是蘋概三王本周唯一下跌公司。

台股今日大跌193.01點，三大法人賣超322.65億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超288.23億元，投信買超7.86億元，自營商賣超（合計）42.28億元；統計本周外資賣超548.15億元。

外資今日買超前十大依序是金像電、晶電、元大S&P石油、旺宏、榮成、定穎、國光生、泰鼎-KY、南電、敦泰；但賣超前十大則仍是以權值股及金融股為主，依序是台積電、聯電、國泰金、新光金、鴻海、富邦VIX、中信金、群創、開發金、兆豐金。

外資持續從權值股提款，尤其是權王台積電更是持續遭外資賣超，外資今日賣超台積電34,757張，但投信買超31張，自營商賣超1,184張，合計三大法人賣超35,910張，台積電收在315元，下跌8元，跌幅2.47%，本周跌幅0.32%。

外資今日也賣超鴻海18,287張，投信買超158張，自營商賣超1,377張，合計三大法人賣超19,506張，今日以80.8元作收，下跌1.9元，跌幅2.29%，但本周上漲0.5元，漲幅0.62%。

大立光今日以4,565元作收，下跌35元，跌幅0.76%，但本周股價上漲135元，漲幅3.05%；以蘋概三王本周表現來看，僅台積電是下跌，表現相對大盤還弱。

台積電 外資

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