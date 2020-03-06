快訊

義大利已淪重災區 梵蒂岡出現新冠肺炎首例

游泳名將孫楊禁賽8年原因曝光！母親竟狂扯後腿

提前搶客戶 中華電推早鳥購機、開台升級5G不加價

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

5G資費先測市場水溫，中華電信（2412）今（6）日宣布，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。

此外，中華電信也提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399（含）以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶。

上述方案活動時間自3月10日起至中華電信5G開台前，三星Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用。

中華電信表示，為了讓星粉搶先擁有Galaxy S20 5G全系列新機，中華電信將自10日12時起至16日17時止，於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。申辦「大4G方案月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元，再獨家贈送明台產險碎屏險一年（理賠上限5,000元，須至中華電信服務據點領機）。

此外，預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（原價5,490元）；另行動VIP客戶再享最高折扣5,000元，即享購機折價最高8,000元的優惠。

5G 中華電信 4G

延伸閱讀

電信5G大戰 中華電強推5G體驗1399元

中華電搶5G客戶 推1,399開台不加價體驗方案

中華電信推1399元 無痛升級5G方案

中華電反擊 推5G升級體驗方案

相關新聞

本周三王不同調！外資提款下 台積電獨憔悴

美股大震盪，牽動台股本周表現，今(6)日收在11,321.81點，周線驚險翻紅，本周上漲29.64點，漲幅0.26%，向...

威盛推車聯網新品 雲端影像即時處理

5G上路真正實現車聯網應用，IC設計威盛（2388）積極搶攻車聯網商機，今年美國Work Truck Show卡車大會上，展出自家研發Mobile360 D700雙向行車紀錄器，由於該產品可連線傳輸影像資訊，大幅提升物流車隊效率並節省保險成本，法人預期，下半年可望傳出佳音獲客戶採用。

新冠疫情延燒 面板供應鏈「感覺緊繃」

新冠肺炎疫情攪局，使得面板供應鏈對景氣格外謹慎，供應鏈業者坦言「大家感覺有比較緊繃」，對於前景的預估，不再如去年預期樂觀。明基材（8215）持續布局醫材、先進電池材料等新事業；達興材料（5234）目標加速半導體封裝材料開發。

璟德上月營收 年增33.2％

網通設備龍頭大廠璟德（3152），從去年第四季走出營運谷底，三大應用領域產品業績反彈，2月合併營收1.6億元，月成長2.59%，年成長33.2%，今年第一季表現不淡。

蘋果處理器台積研發驚人 A13X電晶體數量將破百億

晶圓龍頭台積電（2330）先進製程微縮研發能力太強大，根據半導體分析研究機構IC Insights報告顯示，自2013年以來，蘋果iPhone和iPad的A系列處理器的電晶體數量以每年43%的超高速增長，最新一代A13處理器採用台積電內含EUV技術的加強版7奈米製程生產，電晶體數量已達85億個。預料今（2020）年上半年推出升級版A13X處理器電晶體數量更將一舉突破100億個規模，台積電先進製程仍循摩爾定律軌跡前進。

下一顆氣象衛星獵風者號 預計明年升空

福衛七號明起對全球公開每天接收的電離層天氣資料，我國下一顆氣象衛星獵風者號預計明年下半年升空，由法國亞利安航太公司，在南美洲法屬圭亞那基地發射，能提升颱風路徑和強度預測精準度。太空中心表示，獵風者號和福七一同規畫，通訊介面設計全和福七相容，可從福七地面接收站操作。

福衛七號氣象資料 明天起分享國際

我國氣象衛星福衛七號去年發射升空，國家太空中心今天說，明天上午10時與美國國家海洋暨大氣總署同步對國際公開觀測資料。中央氣象局的台灣資料分析中心網站將在每天上午10時，公布前一天氣象觀測資料，形式和一般天氣預報類似的太空天氣現況與預報。

蘋果捨三星愛上台積電 摩爾定律露玄機

根據半導體分析研究機構IC Insights報告顯示，自2013年以來，蘋果iPhone和iPad的A系列處理器的電晶體...

摺疊手機面板市場 台廠面臨淘汰賽局面

2020年摺疊式顯示器最受矚目的焦點當屬智慧型手機，從2019年到今年眾多手機品牌廠都推出新款摺疊式智慧型手機，包括華...

台積電推AI冰水系統節能 晶圓良率也靠它

台積電長期以來重視節能環保眾所皆知，但將人工智慧與廠務系統相結合倒是頭一次聽到，台積電解釋在晶圓生產製程過程中，需仰賴冰水主機系統進行冷卻，以穩定機台運作、提升良率，人工智慧冰水節能系統能將溫度控制在正負2℃，大大提升生產效能。這看似不起眼的小動作，卻是攸關晶圓生產良率品質幕後功臣，也是台積電為何能擊敗世界級競爭對手重要關鍵之一...

國巨趕工 大舉徵才1,600人

被動元件大廠國巨繼日前宣布海外籌資、估募資金額逾新台幣300億元後，昨（5）日又宣布，為滿足客戶緊急需求，高雄廠區積極招募員工，包括作業員1,500名及工程師100名，目標第2季達到產能滿載水位。

賴弦五：台灣之星具5G競爭力

2020年是5G元年，5G戰事一蹴即發，台灣之星總經理賴弦五說，在5G起跑點上，台灣之星不僅拿到門票，更拉近與電信三雄之間的距離，手中頻譜資源可支撐台灣之星用戶達到400萬戶，樂觀正面的看待台灣之星在5G的競爭力。

熱門新聞

捧金飯碗的機會來了 合作金庫銀行徵才360人

台中亞緻不玩了 傳國泰飯店將接手

亞都停牌 台中亞緻飯店傳收攤

難敵疫情！台中亞緻大飯店確定3月8日熄燈

撐不住了！亞都麗緻今起停牌 台中亞緻恐將熄燈

外資大匯入 台幣站2字頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。