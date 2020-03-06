提前搶客戶 中華電推早鳥購機、開台升級5G不加價

為5G資費先測市場水溫，中華電信（2412）今（6）日宣布，針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，推出「5G Pass體驗」，凡申辦於今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，即可於開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。

此外，中華電信也提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1399（含）以上購機方案，享有於開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶。

上述方案活動時間自3月10日起至中華電信5G開台前，三星Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用。

中華電信表示，為了讓星粉搶先擁有Galaxy S20 5G全系列新機，中華電信將自10日12時起至16日17時止，於中華電信網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。申辦「大4G方案月繳999元(含)以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元，再獨家贈送明台產險碎屏險一年（理賠上限5,000元，須至中華電信服務據點領機）。

此外，預購Galaxy S20 5G加贈原廠無線閃充行動電源及配件購物金1,500元；Galaxy S20+ / S20 Ultra 5G 限量預購禮Galaxy Buds+真無線藍牙耳機（原價5,490元）；另行動VIP客戶再享最高折扣5,000元，即享購機折價最高8,000元的優惠。