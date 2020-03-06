旺宏2月營收27.77億元 站上近3個月高點

2020年是5G元年，5G戰事一蹴即發，台灣之星總經理賴弦五說，在5G起跑點上，台灣之星不僅拿到門票，更拉近與電信三雄之間的距離，手中頻譜資源可支撐台灣之星用戶達到400萬戶，樂觀正面的看待台灣之星在5G的競爭力。

2020-03-06 01:08