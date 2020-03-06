旺宏2月營收27.77億元 站上近3個月高點
記憶體大廠旺宏（2337）、華邦電（2344）今（6）日公告2月份營收，皆為月增的態勢，其中旺宏的2月份營收站上近3個月高點。
新冠肺炎疫情加劇，民眾增加在家的時間，以任天堂來說，周邊遊戲卡匣熱賣缺貨，帶動任天堂遊戲機和遊戲卡用唯讀記憶體（ROM）的獨家供應商、旺宏，銷量同步大增，支撐2月營收表現。
旺宏2月營收達27.77億元，較上月營收27.56億元增加0.8%，較去年同期增加53.9%，累計前2月營收55.33億元、年增36.1%。
旺宏總經理盧志遠日前表示，先前遊戲機主機的部分已經賣出很多，接下來的訂單都將會應用於卡匣產品，對於旺宏的營運將帶來正面助益，也會有足夠的庫存因應客戶需求。
華邦電2月營收為37.26億元、月增1.16%、年增3.57%；在日前的法說會上，華邦電認為，上半年在快閃記憶體方面、供需平衡，下半年DRAM及flash（快閃記憶體）有機會供不應求。
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