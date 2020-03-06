IDC：台灣顯示器、桌上電腦 上半年受疫情影響最鉅

全球COVID-19新冠肺炎疫情持續蔓延， ICT市場中尤以硬體相關產業受影響最大。IDC根據最新發佈的個人運算裝置研究報告（IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker），特別針對2020年台灣個人終端市場的發展進行預測，預估今年台灣顯示器市場下修4.1%，年增率由負1.1%加深至負5.2%，

IDC統計台灣電腦顯示器（Monitor）2019整年市場量為132萬台，較2018年小幅成長2.3%。雖然品牌電競螢幕首度出現1.4%的年度負成長，但整體顯示器市場仍憑藉著Windows7作業系統結束支援，在商用市場發酵的換機潮，持續第三年的年度正成長。

IDC市場分析師劉伊菡表示，由於市場動能逐漸趨緩，廠商將策略發展大尺寸、專業型螢幕等單價相對高的產品，以達到營業額成長的目標。預期2020年台灣顯示器市場的年成長將由正轉負，加上武漢疫情的爆發，影響上游供應鏈（組裝、面板廠等）二月出貨量，推估品牌廠商將陸續於三月出現缺貨狀況。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求。

平板電腦方面，2019年台灣市場微幅成長0.1%至100萬台，受益於商用平板的需求提升，統計商用平板市場全年成長幅度高達41.5%，數量佔整體平板市場的13%。預期2020年家用市場需求仍持續減弱，連帶影響整體平板市場下滑13.9%至86萬台。不過商用平板仍保持增長，年成長幅度將達12.0%，商用平板市佔亦提升至16%。

在智慧型手機方面，2019年台灣智慧型手機市場量645萬台，年對年下跌12.6%，主要原因仍是因換機周期拉長，以及消費者觀望5G手機的發展而延遲換機。

值得關注的是，2019年陸牌手機在台市佔已超過25%，透過講求性價比的市場策略，吸引更多消費者的青睞，逐漸擴大在台灣智慧型手機市場的影響力。

IDC原先預期2020年台灣市場將因為更多更具價格競爭力的4G新機，以及5G服務開台後，中、高階手機啟動新一波的換機潮，為已歷經四年衰退的智慧型手機市場帶來成長動力。

然而，自2019年11月國家通訊傳播委員會（NCC）公告各家手機廠須簽定正確標示台灣名稱之切結書以來，陸續波及陸廠新機的進貨狀況，如今又因為COVID-19疫情爆發，工廠生產狀況不明朗進而影響出貨。

IDC 助理分析師江靖婷表示，預期今年台灣的智慧型手機市場因NCC切結書之簽訂規範，導致陸系廠商無法順利銜接新機出貨，影響2020全年尤其是上半年的市場表現，加上疫情攪局，年對年預估將會下滑9.4%到584萬台。