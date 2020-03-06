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IDC：台灣今年第1季PC市場年減7.4% 全年衰退4.3%

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

新冠肺炎疫情持續在全球蔓延， 對ICT市場中的硬體產業影響最大。IDC今（6）日表示，疫情在過年後不斷升溫，對PC全球供應鏈造成衝擊。目前工廠復工/復產率仍較低的狀況下，未來幾個月的供給充滿不確定性。並將對上半年的台灣PC市場造成一定程度衝擊，下半年則逐漸好轉，因此IDC下修第1季台灣PC市場預估，年增率由-0.9%下調至-7.4%，而2020年全年度則下調1.2%，年增率由-2.8%下修至-4.3%。

IDC市場分析師林璿瑞表示：「回顧台灣PC市場在2019年的表現，雖遭遇處理器缺貨的狀況，但在微軟Windows7作業系統將於2020年初停止支援的影響下，市場換機需求強勁。然而隨著2020年換機潮的結束，以及COVID-19疫情影響，預期今年對PC廠商將更具挑戰。」

IDC市場分析師劉伊菡表示：「由於市場動能逐漸趨緩，廠商將策略發展大尺寸、專業型螢幕等單價相對高的產品，以達到營業額成長的目標。預期2020年台灣顯示器市場的年成長將由正轉負，加上武漢疫情的爆發，影響上游供應鏈（組裝、面板廠等）2月出貨量，推估品牌廠商將陸續於3月出現缺貨狀況。由於目前產能恢復仍不足以支撐市場需求，IDC對2020年台灣顯示器市場下修4.1%，年增率由負1.1%加深至負5.2%。」

智慧型手機方面，IDC 助理分析師江靖婷表示：「預期今年台灣的智慧型手機市場因NCC切結書之簽訂規範，導致陸系廠商無法順利銜接新機出貨，影響2020全年尤其是上半年的市場表現，加上疫情攪局，年對年預估將會下滑9.4%到584萬台。」

IDC研究副總監嚴蘭欣進一步指出：「由於第1季通常為PC市場淡季，加上今年農曆春節假期落在1月底，廠商在通路庫存方面早已因應春節做足例行的規劃與準備。觀察武漢肺炎疫情對台灣個人終端裝置的影響，上半年的重點將較著重在工廠端的商品供應層面，至於後續是否進一步衝擊市場的消費力道，端視疫情能否被有效控制，以及整體經濟在此波疫情下被影響的程度而定。」

因此，IDC預期2020年台灣個人運算裝置市場，上半年將因COVID-19疫情處於不確定與動盪的狀況，下半年市場雖逐漸回穩，但全年表現將不若2019年整體市場亮眼。

疫情 IDC

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