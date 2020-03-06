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蘋果捨三星愛上台積電 摩爾定律露玄機

經濟日報 / 記者張家瑋／即時報導

根據半導體分析研究機構IC Insights報告顯示，自2013年以來，蘋果iPhone和iPad的A系列處理器的電晶體數量以每年43%的超高速增長，也正是台積電取代三星成為蘋果新寵黃金時期，業界預料2020年上半年推出升級版A13X處理器電晶體數量更將一舉突破100億規模，台積電先進製程仍循摩爾定律軌跡前進。

IC Insights指出，儘管某些半導體產品的電晶體成長率已放緩，但每二年晶片電晶體數量仍增加一倍，在半導體產業衡量其技術性能和進步的主要標準仍然是摩爾定律。

儘管外界有不同聲音，認為摩爾定律已結束，但IC Insights表示，永遠不要低估半導體產業克服技術壁壘的強大創新動力。

IC Insights看法正反映於晶圓代工龍頭台積電先進製程過去演進，2013年A7以前處理器多由三星代工生產，然而自2014年台積電取代三星拿下蘋果A系列處理器訂單後，A系列處理器電晶體數可說是大躍進，當時A8處理器的電晶體數量約20億個，時至今日A13處理器電晶體數達85億，又較前一代A12處理器的69億個成長了23%。

業界也預料台積電於上半年為蘋果iPad Pro生產A13X處理器，其電晶體數量將突破百億個規模。

IC Insights也指出，台積電另一個客戶輝達在高端圖形處理器電晶體數量也非常多，半導體產業仍遵循摩爾定律軌跡前進。

台積電 處理器 半導體

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