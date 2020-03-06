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摺疊手機面板市場 台廠面臨淘汰賽局面

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
圖為華為第二代5G摺疊手機Mate Xs。路透
圖為華為第二代5G摺疊手機Mate Xs。路透

2020年摺疊式顯示器最受矚目的焦點當屬智慧型手機，從2019年到今年眾多手機品牌廠都推出新款摺疊式智慧型手機，包括華為的Mate Xs、三星的Galaxy Z Flip、柔宇科技的FlexPai、摩托羅拉（Motorola）的Razr、小米的MIX Alpha 等，使得競爭日趨白熱化。

在摺疊式智慧型手機面板供應上，存在良率和耐用度低的問題，以至於手機品牌廠逐步排除一對一供應商的合作方式，因此使陸系軟性AMOLED 面板廠商有機會進入產品供應鏈中並從中受惠。

光電協進會指出，台廠也有發展軟性AMOLED 面板技術，市場傳出Motorola摺疊式智慧型手機面板原將由友達提供，但因產能沒能達到需求，因此失去摺疊式智慧型手機面板訂單。

光電協進會產業分析師林政賢進一步指出，華為採用京東方、維信諾；小米採由維信諾、華星；OPPO 採用三星、維信諾；ViVo 綁三星；Motorola 採用京東方、華星，手機品牌廠皆採取兩家合作模式以確保面板料源滿足手機產能。由於台灣在缺乏下游品牌的情況下，台面板廠在摺疊應用市場並沒太大的競爭空間，但台灣供應鏈可於摺疊式智慧型手機功能和規格上升級，就提升用戶體驗的功能價值中直接或間接受惠。

林政賢舉例，如大立光、明基材、誠美材、達邁、兆利、新日興、奇鋐等等。兆利提供兩家陸系客戶摺疊式手機的軸承（Hinge）；明基材提供摺疊式手機用的圓偏光片； 達萬提供小米、ROYOLE可透光的透明CPI（Colorless PI）光學級保護膜關鍵材料。

台灣關鍵零組件商可望搭上摺疊式手機商用風潮，為今年業績添加柴火。林政賢認為，目前市面摺疊式手機售價約5到7萬元左右，還不太能颳起一波摺疊式手機風潮，雖然品牌廠採取限量銷售模式，主要傳達重點在於讓大眾認知手機的科技和創新以及激發品牌效應表現。

林政賢進一步認為，預估在一到兩年年內，摺疊式手機螢幕量產增加後成本可望降低，使售價更加平價化，將會帶動摺疊式手機普及，像過去的掀蓋式手機一樣，成為未來的手機主流款式之一。

林政賢指出，根據CINNO Research 預估，2020年全球摺疊式手機面板出貨量約290 萬片，比2019 年約50萬片的銷量成長517％。至2024年全球折疊手機面板出貨量將上升達3,800萬片，未來五年的年複合成長率CAGR達141％。

摺疊式手機 面板 智慧型手機

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