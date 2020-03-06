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中華電搶5G客戶 推1,399開台不加價體驗方案

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

電信業者積極準備5G開台，且陸續祭出搶客方案，中華電（2412）今（6）日針對開台前申辦5G旗艦手機購機方案的客戶，推出「5G Pass體驗」，可在開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同，讓客戶享受5G早鳥禮遇。

中華電表示，凡是申辦今年開台前上市的5G手機，搭配大4G購機方案、青春無敵學生方案，就可在開台後享不加價、有感體驗5G超高網速及應用服務12個月，體驗期間優惠內容及收費與4G合約相同；此外，中華電也提供「5G VIP Pass 自動升級禮遇」，凡申辦大4G月繳1,399（含）以上購機方案，享有在開台當天不加價、免換約，優先自動升級為5G客戶的尊寵禮遇。

中華電表示，相關方案活動時間自3月10日起至5G開台前，Samsung Galaxy S20 5G全系列旗艦新機率先適用；為讓星粉搶先擁有Galaxy S20 5G全系列新機，中華電宣布自3月10日12時起至16日17時止，在中華電網路門市與服務據點開放限量預購，3月18日起即可優先領機。

中華電表示，申辦「大4G方案月繳999元（含）以上，享行動上網吃到飽、最大網內免費講，Samsung Galaxy S20 5G全系列機型享限時購機折價3,000元」，再獨家贈送明台產險碎屏險一年（理賠上限5,000元，須至中華電服務據點領機）。

5G 4G 中華電

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