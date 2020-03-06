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竹市攜手5大電信 推5G實驗場域

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹報導
新竹市長林智堅（左三）與5大電信業者代表簽訂合作意向書，攜手推動5G智慧應用。 記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（左三）與5大電信業者代表簽訂合作意向書，攜手推動5G智慧應用。 記者黃瑞典／攝影

新竹市政府昨與5大電信業者簽訂合作意向書，合作建置以5G為主題的開放試驗場域及建設，希望透過產官學合作，利用5G高頻寬、低展延、大聯結的優勢，創造更多應用可能，使市民生活更便利，也是全國第1個同時與5大電信業者合作推動5G實驗場域的縣市。

市長林智堅與中華、遠傳、台灣大哥大、台灣之星及亞太5大電信業者代表簽約，林智堅說，5G時代來臨生活將有重大改變，許多民眾還未感受到5G的便利是因基礎建設還未健全，新竹市是科技產業重要聚落，有多所大學及研究機構，希望與業者攜手擘畫把5G科技帶入生活。

林智堅舉例說，明年竹市舉辦台灣燈會，以往大型活動通訊不良，5G的高頻寬不僅可以解決，還可透過5G的大聯結優勢，讓燈會結合燈光、影像、智慧系統，打造不一樣的燈會，5G也可應用在自駕車、交通號誌網路連結等，打造智慧城市與生活，竹市提供友善實驗場域希望業者來投資建設，透過產官學合作，率先做得更好。

業者感謝市府做為發展5G產業的領頭羊，竹市完整匯聚資通產官學聚落，有很好發展5G的條件與產業，可應用在發展智慧商城、生活、娛樂與教育等面向，甚至應用在防疫，發展遠距診療，業者樂意與市府合作，在竹市實現5G智慧生活。

市府行政處長黃任瑋說，為加速推動各類5G產業的創新應用發展，將由市府提供場域、電信業者引入及建置各類以5G為主題的開放試驗場域及建設，期待結合5大電信業者的網路基礎建設及後端資通訊廠商的運用服務，讓5G創新應用及智慧科技置入新竹市各場域。

台灣燈會 新竹 林智堅

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