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中華信評：遠傳電信正面臨三大主要風險

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

華信評今（5）日發布遠傳電信評等報告指出，該公司正面臨三大風險，包括：業務集中於過度競爭的通訊市場、積極的現金股利配發政策且支應5G業務發展的資本密集度高、評等受限於遠東新世紀的集團信用結構。

中華信評指出，對5G通訊高額的投資將使遠傳電信的信用結構轉弱，預估5G頻譜執照以及網路基礎設施的投資需求，將促使遠傳電信2020年與2021年的借款水準由2019年底時的新台幣350億元，大幅增加至新台幣700億元至新台幣750億元間。不過，因為在5G服務推出的初期使用率可能較低，因此這些重大投資不太可能在未來兩年期間為遠傳電信的EBITDA帶來顯著的增長。

遠傳電信未來12個月的獲利空間恐因無限上網方案的價格競爭而持續面臨壓力。中華信評預期，目前電信市場中彌漫的激進式訂價方案，將會微幅削弱遠傳電信在同一期間內行動通訊業務的每月平均用戶收入（ARPU）。

除此，遠傳電信較具獲利性的語音服務營收所呈現的下滑趨勢，也可能會損及該公司未來整體的獲利能力，然而手機補貼以及對經銷商佣金支付的縮減也僅能部分抵銷前述因素對該公司造成的負面影響。

由於中華信評認為，遠傳電信對遠東新世紀集團而言，屬具隔離性（insulated）與策略重要性（strategically important）的子公司，因此遠傳電信的評等可高於其母集團之集團信用結構（GCP），但幅度以一個級距為上限。

與同業比較的話，遠傳電信在國內的主要同業為中華電信。就中華電信在固網業務方面占有的主導地位、在行動通訊業務市占率方面領先居次業者約12個百分點，以及在固網通訊與寬頻網路業務良好的利潤率支持下所維持的較佳獲利能力等優勢來看，中華信電擁有較強的市場地位。

中華電信亦因其穩固的現金流量產生能力與保守的財務管理政策，而在其國內同業當中擁有最強健的財務風險結構（中華電信的調整後借款為零）。

與亞太區的全球同業（包括新加坡電信有限公司、澳大利亞電信公司與韓國電信公司）相比，遠傳電信的營收基礎明顯較小且產品組合分散性亦較低。遠傳電信的EBITDA利潤率亦低於新加坡電信與澳大利亞電信，因為該兩家同業均享有較高的現金股利收入與更為有利的產品組合。

此外，由於取得5G頻譜的成本以及其後的網路基礎建設資本支出偏高，遠傳電信2020年與2021年的財務風險結構可能也會弱於其同業。

不過，中華信評指出，遠傳電信仍有三大主要優勢，包括：在台灣寡占的無線通訊市場中良好的市場地位、強健且可持續維持的自由營運現金流量、因 5G 頻譜成本偏高而導致借款槓桿增加。

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