Google語音助理 可以幫用戶朗誦文章

全球網路使用者透過手機，大量閱讀資訊，像是掌握新聞脈動、瀏覽新的部落格內容，或查看被熱烈討論的文章。但對於有視覺、閱讀障礙，或者需要協助才能閱讀內容的人來說，是個不小的挑戰。Google 研發副總裁 Yossi Matiasw表示，透過 Google 語音助理，使用者的瀏覽器可以朗讀出網頁文章。

在 Android 手機的瀏覽器，說出指令「Hey Google, read it」或者「Hey Google, read this page」，Google 助理就能立刻唸出網頁內容。為了讓使用者能跟上網頁正在朗讀的進度，瀏覽器會自動捲動頁面，標示正在朗讀的文字。此外，使用者可以調整朗讀的語速，選擇不同的聲音，目前Google內建的聲音，希望以接近一般人平時語調與節奏來朗讀。

如果原始內容不是使用者的母語，Google 助理也可以讓瀏覽器以包含中文等 42 種不同的語言進行朗讀。使用者可以透過翻譯選單選擇所需的語言，所有頁面將被自動翻譯並以該語言朗讀出來。

現行的網頁不需要執行任何特殊操作便可啟用此功能，軟體開發者則可以利用 Actions on Google 把 Google 助理的朗讀功能加到應用程式中，為使用者朗讀應用程式的內容。