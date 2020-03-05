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圓展PTZ視訊攝影機整合NDI 啟動影音錄播新模式

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

圓展科技（3669）推出PTZ視訊攝影機創新整合NDI，讓網路雙向影音訊號傳輸更有效率，打造專業影音Pro AV新體驗。全新AVer PTZ310N和PTZ330N支援 NewTek獨步全球的NDI®通訊協定，同時搭載深受使用者喜愛的強大變焦鏡頭及流暢的運鏡功能。

PTZ310N和PTZ330N為使用者有效簡化影音製播流程，無縫整合坊間各種控制系統，輕鬆錄製和直播各類活動。使用者可透過一條網路線串流所有影音元素，建構強健的IP工作模式，省去必須為每個視訊或音訊來源佈建SDI路由器的麻煩，有效提升工作效率及便利性。

圓展指出，高等教育機構可使用PTZ視訊攝影機錄播教學內容、專題演講及畢業典禮等；活動主辦方也可用來轉播大型聚會、新聞發佈會、電競比賽和宗教慶典等。PTZ310N和PTZ330N搭載1/2.8英吋Exmor™ CMOS感光元件，在各種照明條件下，皆可展現強大的自動對焦效能與1080p/60fps顯示速率，提供生動逼真的影像品質。

PTZ310N和PTZ330N配備12倍/30倍光學變焦鏡頭清楚展現每個細節；每秒0.1°移動精準度提供精確、流暢的運鏡效果；搭配圓展獨家AI人工智慧科技，可大幅提升拍攝效率。

「SmartFrame臉部自動偵測功能」讓畫面根據與會人數自動調整範圍；「SmartShoot即時移動偵測功能」透過預設拍攝區域自動跟拍演講者，不須手動操作。圓展全新PTZ視訊攝影機整合NDI HX2技術，有效提升專業影音Pro AV內容創作者的工作效率。

圓展 鏡頭 畢業典禮

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