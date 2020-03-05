光電創新產品獎報名起跑 即日起至5月22日截止收件

光電科技工業協進會表示，為鼓勵光電產業創新轉型，光電界年度盛事─光電創新產品獎(Tech Inno Awards)即日起徵選起跑，歡迎光電產業所有先進報名參加，秀出的創意。

2020年度即日起至5月22日截止收件，經過6月的資格篩選，7月的審查，主辦單位光電協進會 (PIDA)將會在8 月底公布得獎者，並邀請所有得獎者參與2020台北國際光電大展的頒獎典禮，得獎展品並展示於「2020 年台北國際光電大展」的得獎專區，讓全世界看見您的優勝作品。

鼓勵國內光電學術產業開發出具有創新技術與市場優勢之光電產品，以提昇我國光電產業形象及市場競爭力，PIDA 規劃辦理「光電創新產品獎」，力邀由諾貝爾獎得主、國際大師級光電專家，以及全球產業和學術界專家所組成的評審團，陣容堅強具公信力，預計將評選出具有創新改良的光電產品與學術研究成果。

得獎產品在國際認證加持下，更有利於行銷全世界。根據PIDA 表示，只要您是光電產業的公司團體、學研單位、法人組織,，或年滿20歲以上之個人皆可以產品／概念的方式投件，別吝惜展現您的創新與創意，與其他參賽公司交流，激盪出更多的靈感。

2020 光電創新產品獎由車用光電、生醫光電、通訊、顯示器，以及能源／照明／安控等五大項目，每一項目下分別頒發最佳創意獎、最佳創新獎，以及最佳產品獎，最佳創意獎頒發給最有創意之新產品概念，最佳創意獎頒發給已有產品雛形，最有量產希望之全新概念產品，而最佳產品獎頒發給已開發完成並量產上市產品，在國際級評審團精挑細選下，獲獎的產品莫不經過重重考驗，終能發光發熱。