防疫 HTC推虛擬實境會議服務 與中華電完成三地VR會議

因應全球防疫大作戰，企業遠距開會需求大增，HTC（宏達電）今天宣布，為協助各公司及消費者既能防禦病毒，又能讓跨團隊溝通不中斷，即日起推出HTC首款VR虛擬會議服務－VIVE Sync，實現多人協作和遠程會議的應用。

HTC表示，消費者凡登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「VIVE Sync 預覽版」。VIVE Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為了阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶也可通過VIVEPORT下載使用並進行遠程協作辦公。

此外，原訂於MWC世界通訊大會中舉行的「中華電信x 5G策略合作會談」議程，因肺炎疫情擴大而取消，雙方隨即安排中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、中華電信行動通信分公司副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maitre及HTC台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行台北兩地點與英國共三地進行策略會談。

中華電信與HTC團隊分別從中華電信行動通信分公司、HTC台灣總部及HTC英國辦公室，透過VR虛擬會議服務－VIVE Sync進行「面對面」的多人互動VR遠程會議。會議中除商談雙方2020策略合作重點外，並探討透過彼此多元策略產品合作，以建構端到端5G產業鍊，致力推動台灣5G發展，帶動台灣產業升級。

HTC表示，VR虛擬會議服務－VIVE Sync是一款多人面對面共享空間的虛擬現實境會議應用服務，可支持多達20名人員從全球各地進入同一場景同時會面，並內含七種語言。此服務同時支援PC VR及VR一體機系統平台，可滿足市面上主流VR用戶的配置需求，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，並能通過 iOS、Android App 「Sync XR Avatar Creator」，創建屬於自己的虛擬人像，並可同步到 VR設備中，會議進行中還可為身邊同事或朋友拍張虛擬照片。

VR虛擬會議服務内置3D繪圖功能，使用者只需揮動控制器「畫筆」就能在空間中創造五彩繽紛的立體藝術作品，並可以對虛擬空間上的共享資料進行標註等操作，提高團隊溝通效率與便利性，且同時支援3D繪圖、分享螢幕、分享文件、及PDF播放等功能。