宏達電推虛擬會議服務 攜中華電完成三地VR會議

新冠肺炎疫情延燒下，防疫商機成為各業者搶進的領域，宏達電（2498）今（5）日宣布，因應全球防疫大作戰，為協助各公司及消費者既能防禦病毒，又能讓跨團隊溝通不中斷，推出HTC首款VR虛擬會議服務VIVE Sync，可實現多人協作和遠程會議的應用；同時與中華電透過VIVE Sync進行多人互動的面對面VR遠程會議，完成雙方5G策略合作會談。

宏達電表示，原本要在MWC世界通訊大會中舉行「中華電信x 5G策略合作會談」議程，因武漢肺炎疫情擴大而取消，因此安排中華電行動通信分公司總經理陳明仕、副總經理胡學海、HTC執行長Yves Maître及HTC台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行台北兩地點與英國共三地進行策略會談。

中華電與HTC團隊分別從中華電行動通信分公司、HTC台灣總部及HTC英國辦公室，透過VR虛擬會議服務VIVE Sync進行面對面的多人互動之VR遠程會議。

會議中除商談雙方2020策略合作重點外，並探討透過彼此多元策略產品合作，以建構端到端5G產業鍊，致力推動台灣5G發展，帶動台灣產業升級。

宏達電說，VIVE Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為了阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶也可通過VIVEPORT下載使用並進行遠程協作辦公。

宏達電指出，VR虛擬會議服務VIVE Sync是HTC推出的一款多人面對面共享空間的虛擬現實境會議應用服務，可支持多達20名人員從全球各地進入同一場景同時會面，並內含七種語言。

此服務同時支援PC VR及VR一體機系統平台，可滿足市面上主流VR用戶的配置需求，會議發起人僅需一鍵點擊即可安排會議，並能通過 iOS、Android App Sync XR Avatar Creator，創建屬於自己的虛擬人像，並可同步到 VR設備中，會議進行中還可以選擇拍照功能，為身邊同事或朋友拍張虛擬照片。

此外，内置3D繪圖功能，使用者只需揮動控制器“畫筆”就能在空間中創造五彩繽紛的立體藝術作品，並可以對虛擬空間上的共享資料進行標註等操作，提高團隊溝通效率與便利性。

HTC執行長Yves Maître表示，「新冠肺炎影響全球甚鉅，許多公司或部門都有出入管制，這也讓全球溝通變得非常困難。透過VIVE Sync，不但使用者體驗及辦公效率不輸往常面對面會議，可打破遠距溝通的距離感，並可協助企業降低商旅成本。

且不久的未來，旅行、學習、工作，跟生活相關的一切都可以透過VR遠程協作進行互聯，比如，可以邀請遠方的親朋好友在虛擬世界中見面聊天，或是共同設計即將装修的房子等」。

陳明仕表示，「中華電致力提供消費者更優質的行動網路品質，未來將以超高寬頻技術，攜手HTC提供消費者最嶄新的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用，為消費者打造更多即時、同步的影音體驗！」。