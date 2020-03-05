5G叫囂戰開打！遠傳嗆台灣大 中華電躺著中槍

5G頻譜競標剛落幕，預計7月起陸續開台，服務還沒推出，電信業者已經開始開始展開拳擊戰前秀肌肉的叫囂戰，遠傳日前嗆電信三雄已經走入歷史，現在是電信雙雄，暗指已經彎道超車台灣大，台灣大總經理林之晨則在線上法說會上表示，頻譜跟速度不代表市占率，不然大家就會選擇中華電信，但事實並非如此。

遠傳日前發出新聞稿表示，在頻譜競標中，兵家必爭的3.5GHz頻段搶到最嫩的魚肚當（魚前腹Otoro）絕佳位置，兩階段競標中均展現「發展5G當仁不讓」的氣魄，儼如F1賽車「過彎不減速、油門踩到底」最後成功取得最想要的頻寬和位置。

遠傳總經理井琪更指出，過去外界慣用的「電信三雄」稱謂，可能也將會走入歷史，畢竟取得80MHz以上的業者只有兩家。

業界人士表示，此新聞稿暗酸只有取得60M的台灣大已經被排除在電信三雄之外。

台灣大今日舉行線上法說，多位外資法人關注台灣大5G策略及競爭力，林之晨表示，頻譜跟速度並不能決定市占率多寡

林之晨強調，3.5GHz的60MHz和28GHz的200MHZ是最好的組合，已遠遠足以供應台灣大哥大約720萬用戶，在未來5到10年所需，之後政府在二到三年內也會釋出新的5G頻譜，此外，更將釋出魚尾頻段後面再釋出40MHZ，此外，台灣大應該是三雄之中，較能與台灣之星合作並發揮效應的業者，因此目前至少有三個選項可以增加頻寬。

林之晨也認為，多數用戶選擇電信業者不是只考慮速度，否則大家都會選擇中華電，但事實並不是如此，因此頻譜頻寬大小跟傳輸速度並不等於市占率。