一同抗疫 宏達電推出首款VR虛擬會議服務Vive Sync

宏達電（2498）今（5）日宣布，因應全球防疫大作戰，為協助各公司及消費者既能防禦病毒，又能讓跨團隊溝通不中斷，即日起推出首款VR虛擬會議服務－Vive Sync，實現多人協作和遠程會議的應用，消費者凡登錄VIVEPORT Infinity帳號，即可下載免費的「Vive Sync 預覽版」。

宏達電表示，Vive Sync原本是專為企業級用戶設計，現在為了阻斷疫情擴大並方便各大公司「在家上班」政策，個人用戶也可透過VIVEPORT下載使用並進行遠程協作辦公。

此外，原訂於世界行動通訊大會（MWC）舉行的「中華電信x 5G策略合作會談」議程，因新冠肺炎疫情擴大而取消，雙方隨即安排中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、中華電信行動通信分公司副總經理胡學海、宏達電執行長梅特（Yves Maître）及宏達電台灣區總經理陳柏諭以VR虛擬會議方式進行台北兩地點與英國共三地進行策略會談。

中華電信與宏達電團隊分別從中華電信行動通信分公司、宏達電台灣總部及宏達電英國辦公室，透過VR虛擬會議服務－Vive Sync進行多人互動VR遠程會議。會議中除商談雙方2020策略合作重點外，並探討透過彼此多元策略產品合作，以建構端到端5G產業鍊，致力推動台灣5G發展，帶動台灣產業升級。

梅特表示，新冠肺炎影響全球甚鉅，許多公司或部門都有出入管制，這也讓全球溝通變得非常困難。然而透過Vive Sync，不但使用者體驗及辦公效率不輸往常面對面會議，可打破遠距溝通的距離感，並可協助企業降低商旅成本。且不久的未來，旅行、學習、工作，跟生活相關的一切都可以透過VR遠程協作進行互聯。

陳明仕指出，中華電信致力提供消費者更優質的行動網路品質，未來將以超高寬頻技術，攜手宏達電提供消費者最嶄新的4K、VR內容，持續發展各種VR應用服務，以延伸5G產業鏈應用，為消費者打造更多即時、同步的影音體驗。