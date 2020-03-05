應用材料併國際電機 公平會點頭

公平交易委員會今（5）日表示，在台灣擁有大幅市占率的半導體設備供應商材料（AMAT）併購日商國際電機（KOKUSAI Electric）一案，歷經委員會本周審議，認定此項結合不致於影響市場競爭，通過其結合行為。

公平會表示，應用材料在台灣市占率高達六成以上，其併購行為合乎《公平交易法》第10條所規定的應申報結合行為，此次應用材料擬收購私募股權KKR集團所持有的國際電機股份，且已確實依法提出結合申報。

公平會指出，應用材料與國際電機均為晶圓製造設備供應商，雙方各有專營製程設備，相關設備製造及應用亦均有差異，雖然應用材料在台灣市占率達六成以上，但此案主要涉及快速熱處理製程市場。

公平會認為，國際電機在台灣快速熱處理市場占比未達一成，審酌雙方結合後市占率僅小幅增加，同時又考量晶圓設備產品是高度客製化產品、相關市場仍有相當規模的業者參與競爭，結合後市場仍處於相當競爭狀態，因此本案結合無顯著限制競爭疑慮，函詢目的事業主管機關、公協會、相關產品競爭同業及上下游交易相對人意見後，依法不禁止其結合。