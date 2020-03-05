人臉辨識輔助驗證身分 省下3分鐘核對時間

訊連科技今天宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎獲新北市板橋地政事務所試辦採用，可比對臨櫃申請者與身分證件照的相似度，作為身分驗證的輔助方法，平均可省下超過3分鐘的核對時間。

多媒體廠商訊連指出，過去在戶政或地政機關都曾傳出兄弟姊妹冒辦案件的案例，因此新北市政府地政局推辦臉部辨識作為輔助核對，使地政人員能以更客觀且有效率的方式來確認當事人身分。

新北市政府地政局於板橋地政事務所試辦導入以FaceMe AI臉部辨識引擎打造的「人臉辨識E拍即合」系統。依據個人資料保護法第15條規定，承辦人員在取得民眾同意後，使用櫃台攝影機拍攝申請人及其身分證件照片進行臉部相似性的比對，以輔助承辦人員進行身分確認，目前已有數百位民眾體驗此服務。

訊連表示，有了臉部辨識系統的輔助，每項作業平均可省下超過3分鐘的核對時間，不僅省下承辦人員與申辦人寶貴的時間，也可減少冒名申請或詐騙事件，保障民眾的產權。

訊連科技執行長黃肇雄說，因應政府推行服務數位化和智慧化的政策方向，各單位開始導入新科技帶領服務轉型。新北市政府地政局推辦的臨櫃身分辨識服務，導入訊連科技開發的FaceMe AI臉部辨識引擎，可提升地政事務申辦案件的安全性，並大幅提升效率。