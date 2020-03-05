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訂單遞延 立凱-KY 2月營收衰退近七成

經濟日報 / 記者吳凱中／即時報導

新冠肺炎肆虐，衝擊汽車產業鏈，立凱-KY（5227）也間接受到影響，2月營收較上個月大減近七成，立凱電強調，公司訂單並未減少，只是會遞延出貨，營收貢獻也將遞延至往後月份。

立凱電今（5）日公告2月營收572.8萬元，月減69.1%、年減11.5％。累計1-2月營收2,428萬元，相較去年同期下滑5.6％。

立凱電表示，公司主要接日韓客戶訂單，鎖定汽車啟停電池與儲能電池，期以磷酸鐵鋰取代鉛酸電池市場，市場遍及全球，年初新冠肺炎疫情尚未擴散，公司出貨影響不大，1-2月營收表現與去年同期略為下滑。

惟自2月下旬以來，疫情於全球擴散，已衝擊汽車產業鏈，汽車製造商因缺乏零件而延後交車，公司也接獲客戶通知遞延交貨，待客戶通知出貨時程，營收貢獻也將遞延至往後月份。短期衝擊受疫情發展影響汽車消費市場漸大，但汽車啟停電池以磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的中長期趨勢不變外，觀察受惠於客戶積極分散供應鏈風險，公司展望仍然正向。

新冠肺炎疫情衝擊汽車產業鏈，由於武漢為全球汽車與汽車零件主要生產基地之一，許多車廠面臨零件斷鏈而延誤交期，立凱電也因此受到波及，接獲客戶通知遞延交貨。

立凱電表示，公司訂單並未減少，只是會遞延出貨，營收貢獻也將遞延至往後月份。汽車產業短線受到疫情的衝擊，除車廠交車延誤外，也需要觀察消費市場的影響程度與復甦力道；長線來看，磷酸鐵鋰電池取代鉛酸電池的趨勢已顯現在汽車啟停電池與大型儲能電池，立凱電領先於國際市場布局，取得正極材料供應商領導地位，產業前景趨勢向上，公司展望仍然正向。

日前董事會決議辦理減資以改善財務結構並彌補虧損，減資後財務結構更為健全，有助未來營運發展。以2019年第4季財務報表計算，減資前每股淨值為5.70元，減資後每股淨值可望回升至10.59元，辦理減資換發新股上櫃交易日之開盤參考價將依換股比例調整，股數調減，則股價調增，原股東權益不變，且每位股東持股比例未被稀釋，後續股價將隨股票市場交易波動起伏。

立凱電指出，產業前景展望正向，今年如因應未來業務發展而有募資需求，仍考慮向市場公開募集資金為優先選項。

電池 營收 疫情

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