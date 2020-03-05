威剛2月營收24.46億月增30.07% 3月接單續增溫

不受新冠肺炎疫情衝擊，下游客戶備貨需求強勁，帶動記憶體模組大廠威剛(3260)2月合併營收24.46億元，月增30.07%，年增19.64%；威剛表示，上半年DRAM及NAND Flash供給不足態勢確立，農曆春節後客戶拉貨力道未減，3月接單狀況持續增溫，第1季營運表現將逐月成長。

在今年記憶體供不應求態勢不變的情況下，威剛認為，全球疫情雖將造成3~4月消費市場短期需求降溫，但並未影響中長線產業景氣多頭走勢，仍看好今年記憶體價格將逐季上揚，預期隨著第2季疫情高峰期過後，需求可望出現明顯的補貨效應。

威剛說，公司積極備貨，維持足夠庫存水位的策略也將持續進行，以因應5G、雲端及微軟Xbox與SONY PS5等新機上市帶動的記憶體需求倍增。

自去年第4季以來，資料中心需求持續回籠，加上疫情促使宅經濟效應升溫，5G應用及雲端運算規模持續擴大，帶動記憶體訂單直線向上。威剛積極拓展電競版圖，攜手英特爾擴大布局；另外，在工控產業的客戶群規模也因料源備足優勢，在這波記憶體供不應求的態勢下持續成長，今年整體營運績效及全球品牌價值將水漲船高。

威剛表示，2月DRAM產品營收比重41.69%，非DRAM產品營收比重58.31%。其中固態硬碟(SSD)產品營收比重維持3成以上，達31.65%，SSD月銷售金額較去年同期成長67.67%。累計今年1-2月營收43.27億元，年增4.56%。