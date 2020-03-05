邑錡2月營收3,243萬元 與元月相當

縮時攝影機大廠邑錡（7402）公布2月合併營收3,243萬元，與前一個月相當，年減31%，累計今年前兩個月營收6,476萬元，年減38%。

展望本季，邑錡表示，新冠肺炎疫情對於整體營運影響程度仍在可控範圍，由銷售地區來看，公司歐美市場營收比重占整體八成以上；在生產供應鏈方面，OBM業務合作廠商主要在台灣地區，ODM業務雖有供應廠商在中國，但在手訂單已組裝完成將陸續出貨，唯獨新增訂單無法立即填補。

另一方面，隨著旗下自有IC晶片已接續量產，並開始導入新品應用研發，邑錡看好將大幅提升產品開發速度與產業技術門檻，加上創新ODM業務持續與客戶進行深度合作開發，有機會於今年上半年推出新品，有助於創造未來良好銷售表現。

依2月營收表現，其中，自有品牌OBM業務受惠全球經銷商整併完成，建築工程系列相機出貨穩健成長，業績較去年同期成長近兩成，有望提升毛利成長。另一方面，創新ODM業務的長期策略合作夥伴Vernier新品試產計畫雖受疫情停工短暫影響，仍努力於第2季陸續量產，且另一長期夥伴全球熱影像儀領導品牌，在疫情期間產品訂單需求倍增，有望隨著主要供應合作夥伴整體產能稼動率逐步回升，將創造未來整體營運良好動能。