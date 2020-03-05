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宅經濟助攻業績 創業家2月營收年成長逾50%

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

創業家兄弟（8477）今（5）日公告2月業績，受惠於宅經濟持續發燒，單月合併營收4.16億元，刷新單月歷史同期紀錄，年成長55.24%，業績再締新猷；累計前兩個月合併營收約7.99億元，成長由負轉正，年成長3.34%。

創業家表示，宅經濟帶動全站各品類商品紛紛開出亮眼佳績，其中自煮商機在網購市場顯著崛起，即食商品銷量較去年同期飆升1.3倍；而室內運動風潮明顯湧現，亦大幅拉抬居家健身品類銷售，相關商品業績年成長近70%；情人節商機則挹注香氛類、智慧穿戴裝置等熱門禮品買氣升溫，相關品類銷量較前月倍增

此外，創業家今年持續深耕社群經營，優化直播導購形式，推升防疫用品、民生快消品等銷售激增，帶動2月份直播營收年成長超過500%，為2月整體營運增添強勁動能。

創業家總經理廖家欣表示，隨著網購商機在這波宅經濟消費潮逆勢爆發，公司觀察到消費者對於線上購物的依賴度有持續加深的趨勢，並樂觀看待電商強力攻占整體零售市場版圖的成長動能；而今年2月鎖定多元季節性商機，看準時段性的開學及連續假期買氣飆升，推出多波優惠促購專區搶市，並結合商品力、行銷、金物流、策略夥伴等豐沛資源發揮綜效，策略性帶動全站各品類銷售連開紅盤，挹注單月營收年增率達到55.24%的巨幅躍進。

廖家欣指出，今年第一季除了持續發展三大年度策略，接下來將進入生活市集去年首次打造的321秒購節活動大檔，也將打出一波波強勁攻勢，期許首季業績續添利翻漲，進而為全年營運再添柴火；適逢防疫需求大增的關鍵期間，並會持續積極推動「買貴退二倍差價」服務，以優化用戶購物體驗為首要目標，期望善盡通路平台的社會責任。

展望3月，創業家旗下生活市集將首波搶攻「她經濟」，鎖定全站達八成的女性消費力推出「寵愛女王節」專區，精選數百項人氣女性商品破盤下殺超值折扣，更攜手各方金物流夥伴推出刷卡消費最高回饋15%、超商取貨享中杯熱美式等多重好康；而繼去年度首次造節、為年後零售淡季開啟新頁。

此外，創業家也將於3月中下旬再次推出「321秒購節」，以波段式促購活動為主軸，並結合限時爆品特賣、整點互動集點遊戲等方案，目標搶攻消費者心佔率，同時拉抬平台新客流量。而在防疫需求的關鍵期，除了將延續推動買貴退二倍差價服務，凡用戶購買標有「買貴退二倍差價」標籤的商品，七天內發現商品實際購買訂單金額高於指定網站同商品，可申請退二倍差價等值的集集點，更將持續掌握消費宅經濟商機，期望為3月推升強勁營運動能。

創業家兄弟 營收

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