竹市府率先提供5G實驗場域 攜手五電信業者推智慧應用

新竹市政府今（5）日宣布，將與五大電信業者合作建置以5G為主題的開放試驗場域及建設，是全國第一個地方政府同時與五大電信業者合作推動5G實驗場域。

新竹市長林智堅出席與合作意向書簽約儀式，他表示，新竹市會提供最佳的實驗場域，將與各大電信業者攜手，擬透過竹科X計畫及2020台灣設計展、2021台灣燈會等大型活動佈建5G，利用5G「高頻寬、低展延、大聯結」的優勢，創造更多應用可能，使市民生活更便利。

林智堅指出，今天是5G時代來臨關鍵的一刻，非常感謝中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信在內的五大電信業者，與新竹市一同合作。上任市長五年來，積極與產業界合作，提供一個友善的實驗場域，在5G時代來臨可以推動各項智慧基礎建設與科技應用，「由新竹市做起，台灣一起來」他呼籲，透過開放與創新，讓市民生活更加便利。

他說，新竹市被稱為台灣矽谷，更是科技之都，擁有竹科在內的多所大學與國家級研究機構，新竹市府一直積極推動智慧城市的多項應用，曾與工研院合作，在南寮漁港打造全國第一個自駕車開放試驗場域，讓自駕車在真實道路上路測試，未來更會透過多項市府的大型活動，與各家電信業者合作，為市民創造絕佳的生活體驗，如2021台灣燈會將展現5G「高頻寬、低延遲、大聯結」的特性與光影、科技做結合，創造一個劃時代的燈會；他強調，新竹市會提供最佳的場域，讓大家前來投資，創造無限可能。

中華電信行動通信技術長連秋銘表示，感謝新竹市邀請大家一同參與如此有意義的計畫，竹市是座匯集資通應用的科技之都，透過引進5G的最新應用，提供市民智慧生活新體驗；遠傳電信企業暨國際事業副總李鑑政表示，遠傳將在新竹市多個集團場域應用最新的5G技術，更會全面與市府合作，讓新竹市成為5G科技城。

台灣大副總劉建倫表示，新竹市得天獨厚的產官學科技優勢，會是推動智慧家庭最佳的城市；台灣之星網路服務事業副總陳佐銘說，會把握未來與新竹市交流與合作機會，協助新竹市推動5G應用，成為台灣5G城市的領頭羊；亞太電信營運長李振輝提到，亞太過去與新竹市在環保與空氣監測上有深度的合作，因為新竹市對智慧應用的積極，才有機會領先全台各縣市，未來也會持續與竹市合作。