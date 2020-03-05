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竹市府率先提供5G實驗場域 攜手五電信業者推智慧應用

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導
新竹市府率先提供5G實驗場域，５日攜手五大電信業者共推智慧應用。由左至右依序為亞太營運長李振輝、遠傳副總李鑑政、市長林智堅、中華電信技術長連秋銘、台哥大副總劉建倫、台灣之星副總陳佐銘。 圖／竹市府提供
新竹市府率先提供5G實驗場域，５日攜手五大電信業者共推智慧應用。由左至右依序為亞太營運長李振輝、遠傳副總李鑑政、市長林智堅、中華電信技術長連秋銘、台哥大副總劉建倫、台灣之星副總陳佐銘。 圖／竹市府提供

新竹市政府今（5）日宣布，將與五大電信業者合作建置以5G為主題的開放試驗場域及建設，是全國第一個地方政府同時與五大電信業者合作推動5G實驗場域。

新竹市長林智堅出席與合作意向書簽約儀式，他表示，新竹市會提供最佳的實驗場域，將與各大電信業者攜手，擬透過竹科X計畫及2020台灣設計展、2021台灣燈會等大型活動佈建5G，利用5G「高頻寬、低展延、大聯結」的優勢，創造更多應用可能，使市民生活更便利。

林智堅指出，今天是5G時代來臨關鍵的一刻，非常感謝中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信在內的五大電信業者，與新竹市一同合作。上任市長五年來，積極與產業界合作，提供一個友善的實驗場域，在5G時代來臨可以推動各項智慧基礎建設與科技應用，「由新竹市做起，台灣一起來」他呼籲，透過開放與創新，讓市民生活更加便利。

他說，新竹市被稱為台灣矽谷，更是科技之都，擁有竹科在內的多所大學與國家級研究機構，新竹市府一直積極推動智慧城市的多項應用，曾與工研院合作，在南寮漁港打造全國第一個自駕車開放試驗場域，讓自駕車在真實道路上路測試，未來更會透過多項市府的大型活動，與各家電信業者合作，為市民創造絕佳的生活體驗，如2021台灣燈會將展現5G「高頻寬、低延遲、大聯結」的特性與光影、科技做結合，創造一個劃時代的燈會；他強調，新竹市會提供最佳的場域，讓大家前來投資，創造無限可能。

中華電信行動通信技術長連秋銘表示，感謝新竹市邀請大家一同參與如此有意義的計畫，竹市是座匯集資通應用的科技之都，透過引進5G的最新應用，提供市民智慧生活新體驗；遠傳電信企業暨國際事業副總李鑑政表示，遠傳將在新竹市多個集團場域應用最新的5G技術，更會全面與市府合作，讓新竹市成為5G科技城。

台灣大副總劉建倫表示，新竹市得天獨厚的產官學科技優勢，會是推動智慧家庭最佳的城市；台灣之星網路服務事業副總陳佐銘說，會把握未來與新竹市交流與合作機會，協助新竹市推動5G應用，成為台灣5G城市的領頭羊；亞太電信營運長李振輝提到，亞太過去與新竹市在環保與空氣監測上有深度的合作，因為新竹市對智慧應用的積極，才有機會領先全台各縣市，未來也會持續與竹市合作。

行政處長黃任瑋表示，市府秉持著各類創新開放以及勇於冒險的精神，擁抱各類創新想法及合作機會，其中思科（CISCO）、亞旭電腦等知名資通訊科技廠商也參與支持新竹市5G智慧建設，未來歡迎新創及產學研等各界單位，在新竹的5G時代，踴躍提出更多創新應用服務與想法，讓更多新創在新竹市發生。

新竹市府率先提供5G實驗場域，５日攜手五大電信業者共推智慧應用由左至右依序為亞太營運長李振輝、遠傳副總李鑑政、市長林智堅、中華電信技術長連秋銘、台哥大副總劉建倫、台灣之星副總陳佐銘。圖／竹市府提供
新竹市府率先提供5G實驗場域，５日攜手五大電信業者共推智慧應用由左至右依序為亞太營運長李振輝、遠傳副總李鑑政、市長林智堅、中華電信技術長連秋銘、台哥大副總劉建倫、台灣之星副總陳佐銘。圖／竹市府提供

5G 遠傳電信 台灣燈會

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