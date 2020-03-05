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國巨高雄廠區規劃產能全開 釋出職缺1,600 名

經濟日報 / 記者李孟珊／即時報導
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照
國巨董事長陳泰銘。聯合報系資料照

被動元件大廠國巨（2327），今（5）日宣布，為滿足客戶緊急需求，高雄廠區規劃產能全開，並積極招募員工，包括作業員1,500名及工程師100名。

國巨表示，由於市場需求回升，因新冠肺炎疫情影響中國廠區產能，致使農曆年後的供需更加吃緊，國巨除全力調整產線因應外，並規劃將高雄廠區產能全開，以滿足客戶緊急需求，目前積極招募作業員1,500名及工程師100名。

同時，許多產業因受全球疫情擴大而影響營運，國巨主動與高雄市政府勞工及招商單位合作，密集參加徵才場次，期能擴大求才管道，增加當地就業機會，並竭誠歡迎各方人士踴躍加入公司生產行列。

3月份國巨與高雄市政府勞工及招商單位合作徵才場次：3月12日（四）大社區中山堂、3月21日（六）楠梓區油廠國小、3月25日（三）大發工業區。

國巨指出，歡迎對職缺有興趣的人員，可直接參加上述3場徵才活動，或至人力銀行投遞履歷資料。

國巨 徵才活動 疫情

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