防疫遠距工作需求 Office 365 E1版免費試用半年

為因應武漢肺炎疫情帶動的遠距工作需求，微軟今天宣布3月起在全球提供Office 365 E1版免費試用6個月，包括台灣用戶透過微軟取得推廣代碼後，可使用Microsoft Teams完整版等功能及服務。

Office 365 E1版本的目標客戶是300人以上企業，服務內容包含網頁版Office應用程式、企業級電子郵件、線上會議，還可透過團隊協作工具Microsoft Teams讓小組將聊天、內容、人員及其他工具即時整合在一起。Office 365 E1版本在台灣的價格是每人每月新台幣240元。

微軟表示，Office 365 E1版本免費試用6個月的對象，是過去不曾申請試用這項服務的組織，需透過微軟業務代表取得推廣代碼，才能啟動免費試用。

微軟也提到，美國政府機構、國防部和教育等客戶不符合此次免費試用資格，因為另有可申請的試用方案。