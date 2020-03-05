COMPUTEX買主預登上線 規劃主題採購資訊

台北國際電腦展（COMPUTEX）3日起放海外買主線上預先登錄服務，後續也將規劃5G、物聯網、電競、智慧應用等主題採購資訊。

主辦單位之一台北市電腦公會表示，提供媒體與創投業者的線上預登服務，也已經同步啟動，國內專業人士預計另在4月上旬開放，相關觀展規定與注意事項，可參閱COMPUTEX官方網站https://show.computex.biz/。

公會指出，COMPUTEX海內外買主在線上完成預先登錄，不僅可縮短現場領證時間，主辦單位也將在展前提供最新IT設備採購資訊，提升買主採購效率。

今年Computex展會將於6月2日到6月6日，在南港一館、南港二館、世貿一館、台北國際會議中心（TICC）等地登場。

順應產業趨勢發展，展會逐步由硬體轉型為應用導向的競賽，今年除了新增邊緣運算、機器人、智慧物流報名項目外，也增加無人機、無人載具、半導體、感測器、量子科技、直播解決方案等。