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5G千億競標金 憂成本轉嫁消費者

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
NCC代理主委陳耀祥提到，台灣5G將於今年7月商轉，可受惠多項產業，民眾在電信方案負擔也不會太大。（Photo by mohamed_hassan on Pixabay under C.C License）
NCC代理主委陳耀祥提到，台灣5G將於今年7月商轉，可受惠多項產業，民眾在電信方案負擔也不會太大。（Photo by mohamed_hassan on Pixabay under C.C License）

「電信業者花那麼多錢競標，成本難道不會轉移到消費者身上？」國民黨立委魯明哲憂心表示，台灣5G競標金高達1421億，比預期的440億高了3倍以上，這些成本最終難道不會反映在民眾的電信方案？NCC代理主委陳耀祥回應，5G產業比4G應用廣泛，其他產業也會分擔成本，且台灣市場競爭激烈，高價狀況不會維持太久。

5G將於7月商轉

民進黨立委陳歐珀表示，南韓去年已經啟用5G商轉，台灣雖然進度較慢，但也在今年1月完成競標。電信業者何時可以啟動商業運轉？陳耀祥說，他們會督促業者在今年7月完成5G設置，目前規劃初步的電信方案是1個月1399元，可以網內互打跟上網吃到飽。

魯明哲提到，台灣的5G競標金是全世界第3高，僅次於德國和義大利，引發成本是否轉嫁到消費者身上的疑慮。陳耀祥回應，5G不只應用在電信產業，還包括製造業、物聯網、車聯網等產業。跟過去4G的發展不太一樣，不會只有民眾在負擔5G發展成本，因為各產業都會應用5G。

他補充，台灣的競爭市場激烈，因此1399元雖然是初步的電信費率，但隨著市場機制的運作，他有信心在5G陸續普及後，費率會逐漸調降。

加強5G收訊

無黨籍立委趙正宇則呼籲，現在偏鄉4G網路有時會收不到訊號了，希望NCC能夠儘速提高5G的普及率。不過魯明哲也擔心會產生基地台過多的問題引發民眾擔憂。陳耀祥承諾，會加強偏鄉基地台設置，5G基地台也是重要基礎建設，會儘速擴建基地台，增加收訊範圍。

不過他也指出，5G的基地台比起過往還要小，雖然設置的量會比現在4G基地台還多，但民眾反應應該不會像過去那麼大，NCC也會加強對外宣導及澄清基地台相關謠言，並推動多家業者共同負擔基地台使用，控制基地台設置在適當的比例。

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