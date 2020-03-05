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世上沒有廉價的國防 國軍缺人…改回徵兵制就好？

零壹布局解決方案 子公司朔宇成Radware台灣授權代理商

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

零壹（3029）致力成為解決方案服務商，日前再度發表新布局，宣布子公司朔宇科技，正式成為以色列資訊安全解決方案廠Radware的台灣授權代理商。零壹表示，往後朔宇可支援Radware解決方案，提供企業最安全且全面性的資安防護，並同時保障企業網路服務不中斷以提供最優質的客戶體驗。

朔宇表示，Radware採用可適應性回饋機制（Adaptive Decision Feedback Engine），主動掃描網路上的異常行為、伺服器與用戶端的流量模式。當偵測到新式攻擊時，自動找出攻擊行為特徵碼，並模擬進行阻檔，透過自動學習之動態回饋機制，完全不需人員介入，就可以阻止零時差攻擊，提供企業更簡易、更完善的資安防護機制。

Radware可提供整合先進下一代應用服務傳遞控制器（ADC）服務的解決方案，能以最具成本效益的方式，說明企業和線上業務應對每天所面臨的新興IT挑戰。此外，Radware的攻擊緩解解決方案（AMS），結合必要的技術，讓企業可依靠內部系統防禦網路攻擊，並按需求擴展雲端清洗中心。

談及與朔宇的合作，Radware台灣區總經理李正為認為，透過Radware提供網絡安全和應用交付解決方案，結合朔宇科技經驗豐富的技術團隊，必能協助企業提升價值以提供最優質的客戶體驗、強化資料安全、降低網路管理成本、確保IT服務連續性。

數位轉型所帶來的資安問題，已成為全球最重要議題。朔宇表示，將在未來持續引進合適的資安設備與加值服務，強化資安人員對抗駭客攻擊的能力，結合朔宇團隊及母公司零壹目前在各產業的滲透與通路經營，協助企業加速邁向轉型之路。

資安 零壹 網路攻擊

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